Lo chiamano per gli auguri di Natale, lui non risponde e scatta l’allarme: trovato morto in casa dopo giorni

Tragico ritrovamento nei giorni scorsi, quando un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione. A far scattare l'allarme sono stati gli amici dell'uomo che non lo sentivano da giorni. Di recente avevano provato a contattarlo, chiamandolo al telefono, per fargli gli auguri di Natale. Ma non sono riusciti mai ad ottenere risposta.

Gli amici lanciano l'allarme: "Non risponde da giorni"

Volevano fargli gli auguri di Natale, ma per giorni non sono riusciti a mettersi in contatto con lui. Così gli amici di un cinquantaseienne di Formia hanno continuato a chiamarlo al telefono, senza mai ricevere risposta. Risultava spento. A quel punto, preoccupati, hanno raggiunto la sua abitazione e hanno iniziato a suonare al citofono. Ma anche in questo caso, dall'appartamento dell'uomo, nessuna risposta. Sono rimasti in attesa, ma non cambiava niente. Così hanno fatto scattare l'allarme e nella palazzina sono arrivati prontamente i vigili del fuoco.

Il ritrovamento del corpo dell'uomo: era morto da giorni

Non appena allertati i vigili del fuoco hanno raggiunto l'appartamento in cui viveva l'uomo e sono entrati. Una volta dentro l'abitazione, raggiunto il salotto, hanno trovato il corpo dell'uomo ancora sul divano. Il cinquantaseienne, come riporta la testata locale LatinaOggi, era morto da giorni. Sul luogo del ritrovamento è arrivato anche il medico legale che ha accertato la causa naturale della morte. Potrebbe essersi trattato di un infarto.

Il cinquantaseienne era una persona abitudinaria ed era conosciuto da tutti nel suo quartiere. Essendo una persona gentile, ma molto riservata, i vicini non si sono accorti della sua assenza nei giorni scorsi che non si trovava in giro per il quartiere, per una passeggiata o a fare la spesa e non sono riusciti a far scattare l'allarme prima degli amici.