Lo chef Alessandro Borghese è a Viterbo per la nuova stagione di "Quattro Ristoranti" Viterbo ospita una puntata della nuova stagione del programma "Quattro Ristoranti" con lo chef Alessandro Borghese in onda da dicembre 2024 su TV8. A sfidarsi Il labirinto, Tre re, Osteria moderna e l'Hosteria dal sor Bruno, con i piatti tipici della Tuscia.

A cura di Alessia Rabbai

Alessandro Borghese a Viterbo

Lo chef Alessandro Borghese è a Viterbo, per realizzare una puntata della nuova stagione del programma televisivo "Quattro Ristoranti" in onda a partire da dicembre 2024 su TV8. Ad annunciarlo è Borghese stesso su Instagram: "Viterbo, la città dei mille misteri! Il suo nome deriva da Surrena, la città delle mille fontane e dei Papi, dove si rifugiavano e avvenne il primo "cum clave"! – si legge nel post – Il quartiere medioevale più grande d'Europa racchiude bellezze architettoniche piazze e loggiate uniche al mondo. L'acquacotta, la pignattaccia, la cicerchiata, il bagnone viterbese, la zuppa di ceci e castagne e la panzanella, sapori che raccontano la sua bellezza, la sua storia e le sue leggende!". Le riprese a Viterbo dovrebbero terminare mercoledì 6 novembre.

"Quattro Ristoranti" di Alessandro Borghese: la puntata di Viterbo

La puntata di "Quattro ristoranti" girata a Viterbo vede quattro giorni di riprese nella città dei Papi, ambientate in quattro diversi locali protagonisti della sfida culinaria. A contendersi la vittoria saranno Il labirinto, Tre re, Osteria moderna e l'Hosteria dal sor Bruno. Borghese e i rispettivi proprietari dei locali in gara valuteranno i quattro locali secondo le consuete categorie menù, servizio. Il voto di Borghese è quello decisivo, che potrebbe confermare o ribaltare il risultato della sfida.

Tra i piatti tipi in gara, come annunciato da Borghese ci sono quelli tipici della tradizione culinaria della Tuscia: acquacotta, pignattaccia e cicerchiata; il bagnone viterbese e la zuppa di ceci e castagne e la panzanella. Il vincitore che otterrà il titolo di miglior ristorante della puntata conquisterà il premio da 5mila euro, soldi che potranno essere investiti per migliorare la propria attività, oltre ovviamente a ricevere l'ambito riconoscimento e attirare le prenotazioni dei clienti.