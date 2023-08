Litigano per una sigaretta e lo accoltella al fianco: 34enne arrestato per tentato omicidio Un trentaquattrenne avrebbe accoltellato al fianco un uomo di 50 anni per futili motivi, forse per una sigaretta: sul posto gli agenti della polizia, che lo hanno arrestato per tentato omicidio.

A cura di Beatrice Tominic

Via Monte Cervialto, foto da Google maps.

Stavano litigando per una sigaretta quando uno di loro, armato di coltello, ha colpito l'altro al fianco, ferendolo gravemente. È avvenuto sabato scorso, 19 agosto 2023, verso le 12, in via Monte Cervialto, nel quadrante a nord est della capitale. Non appena avvenuto il ferimento, è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine. Sul posto, sono arrivati immediatamente gli agenti del vicino distretto di Fidene della polizia di Stato e gli operatori del personale sanitario del 118: i primi hanno arrestato l'aggressore per tentato omicidio; i secondi, invece, hanno trasportato in ospedale l'uomo ferito.

L'arrivo dei soccorsi

In breve tempo, gli agenti della polizia hanno raggiunto il luogo in cui si sono verificati i fatti: sul posto hanno trovato un uomo di cinquanta anni gravemente ferito al fianco dopo essere stato colpito da un altro, un trentaquattrenne, con un coltello.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il trentaquattrenne avrebbe accoltellato il cinquantenne per futili motivi, probabilmente dopo un litigio scoppiato a causa di una sigaretta negata. I poliziotti hanno provveduto immediatamente all'arresto del trentaquattrenne, per tentato omicidio per futili motivi.

Insieme alla polizia, sul luogo sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente preso in cura il cinquantenne e che hanno provveduto a trasportarlo, a bordo dell'ambulanza, nel vicino ospedale Sant'Andrea. Una volta arrivato nella struttura, medici e infermieri del triage hanno valutato la ferita al fianco dell'uomo con un codice giallo e, una volta sottoposto alle cure, l'hanno valutata con 10 giorni di prognosi.