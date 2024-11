video suggerito

Litiga e picchia la compagna, arrestato 36enne: in casa aveva anche una sciabola e un machete Un uomo di 36 anni è stato arrestato perché accusato di aver picchiato la compagna 46enne: le ha procurato lesioni ritenute guaribili in quaranta giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Ieri notte, lunedì 18 novembre, i carabinieri della stazione di Valmontone (Roma) – insieme a quelli del Nucleo operativo e radiomobile di Colleferro – hanno arrestato un uomo di 36 anni perché accusati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L'intervento è avvenuto dopo che è stata segnalata una lite in famiglia. I militari sono arrivati sul posto e hanno accertato che il 36enne, che si trovava in uno stato psicofisico alterato probabilmente dall'abuso di alcol, aveva aggredito la compagna, una donna di 46 anni. La vittima è stata portata dagli operatori sanitari del 118 all'ospedale di Palestrina: le ha procurato ferite e traumi giudicate guaribili in quaranta giorni.

Dopo le cure, è stata accompagnata dai militari alla stazione dei carabinieri dove ha denunciato il compagno. Ha raccontato di essere vittima di maltrattamenti da dicembre 2023: violenze che non sono state denunciate per paura di ritorsioni da parte dell'uomo. I militari hanno perquisito la sua abitazione, che si trova in via Sant'Antonio, e hanno trovato e sequestrato un machete e una sciabola.

Le armi non sono mai state usate per compiere violenze domestiche, ma nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per porto di armi e/o oggetti atti ad offendere. Inoltre, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato arrestato e trasferito al carcere di Velletri per i maltrattamenti.