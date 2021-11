Litiga con un uomo, giorno dopo lo incontra in macchina e lo accoltella: arrestato 31enne I carabinieri di Sezze stanno indagando sulla lite avvenuta tra i due giovani, per capire cos’è successo e i motivi dell’aggressione.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato arrestato a Sezze dai carabinieri perché accusato di aver accoltellato un giovane con il quale qualche giorno prima c'era stata una lite. Si tratta di un 31enne che adesso si trova in carcere con l'accusa di lesioni e minacce aggravate. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 31enne ha bloccato la vittima mentre stava seduta all'interno della sua auto, gli ha bloccato il braccio tenendolo fermo, e lo ha accoltellato varie volte. Un attacco cruento, che fortunatamente non ha avuto uno sfortunato epilogo ma che poteva finire in tragedia per la vittima. A quanto si apprende, i carabinieri sono intervenuti per sedare una lite, e lì hanno appreso che una delle due persone era stata portata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Accoltella un uomo a Sezze: s'indaga sulla lite

L'aggressore è stato individuato successivamente. Secondo le prime informazioni, i due hanno avuto qualche giorno prima una pesante discussione, molto probabilmente il movente dell'aggressione avvenuta la scorsa sera. Un'aggressione pesantissima, su cui continuano le indagini da parte dei carabinieri per appurare i motivi della discussione avvenuta pochi giorni prima. Il 31enne, invece, è stato portato presso le camere di sicurezza del comando provinciale di Latina, in attesa di una casa circondariale dove poi sarà trasferito a causa delle gravi accuse che gli sono state mosse. La vittima è ancora ricoverata in ospedale: le sue condizioni, gravi dopo le coltellate, sono stazionarie, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.