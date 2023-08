Litiga con la madre e si dà fuoco, lei lo salva: ustionato un 28enne, è grave Il ragazzo, un 28enne, ha riportato ustioni sul 30% del corpo. Ustionata ad una mano, all’avambraccio e all’addome la madre. Ancora in corso le indagini della polizia.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo nella serata dello scorso mercoledì, 23 agosto 2023, verso le ore 21 in viale Giustiniano Imperatore, nel quadrante sud della capitale, nel quartiere della Garbatella. In una delle abitazioni lungo la via, al termine di un ennesimo litigio fra madre e figlio, un ragazzo di 28 anni si è dato fuoco.

Come spiegato dal padre, che al momento della lite si trovava in un'altra stanza, da qualche tempo la famiglia stava attraversando qualche difficoltà, mai sfociata in vicende particolarmente eclatanti.

Cosa è successo

Alla base di quanto accaduto, la lite per problemi economici e i disagi di natura psichiatrica del giovane, come riportato da il Messaggero. Quando è scoppiata la lite, la donna aveva in mano una bottiglia di solvente che stava utilizzando per pulire le porte. Probabilmente nell'agitazione, secondo quanto dichiarato dalla mamma inavvertitamente, il ragazzo è stato colpito dal solvente e ha preso fuoco: le cause e l'esatta dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, gli agenti del commissariato Colombo. L'ipotesi è che possa essersi dato fuoco da solo, forse inavvertitamente, utilizzando un accendino.

Non appena si è accorto si essere avvolto dal fuoco, il giovane avrebbe provato ad avvicinarsi ad una finestra. A fermarlo è stato la madre che gli si è avvicinata e l'ha salvato: proprio come il figlio, è rimasta ustionata.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia e gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasferito il giovane al Sant'Eugenio in condizioni così gravi che gli agenti hanno dovuto rimandare il loro interrogatorio: ha riportato ustioni sul 30% del corpo.

Trasportata e curata in ospedale anche la madre del ragazzo, poi dimessa con una prognosi di 30 giorni per le ustioni a mano, avambraccio e parte destra dell'addome.