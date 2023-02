Litiga con la fidanzata e scappa dagli arresti domiciliari per andare da lei: arrestato per evasione Si trovava agli arresti domiciliari quando, dopo una lite con la fidanzata, ha deciso di recarsi da lei per chiarire. Sorpreso dagli agenti, è stato arrestato per evasione.

A cura di Beatrice Tominic

Stava scontando la sua pena agli arresti domiciliari quando, a seguito di una lite con la ragazza, ha deciso di uscire, lasciando la propria abitazione, nella città di Latina, per andare da lei e chiarire. Una volta raggiunta la ragazza, però, è stata lei a chiamare la polizia che ha arrestato il ragazzo per evasione.

L'evasione dagli arresti domiciliari

Il ragazzo, un 24enne di Latina, si trovava agli arresti domiciliari dal mese di dicembre del 2021, dopo aver violato la legge sulle sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, però, ha lasciato la sua abitazione per raggiungere quella della sua fidanzata, venendo meno alla misura restrittiva a cui era stato sottoposto.

Come confermato dalle verifiche effettuate dagli agenti della polizia di Stato, tutto è iniziato nel corso di una telefonata. Il 24enne si trovava al telefono con la fidanzata quando fra i due è scoppiato un litigio: per cercare di porre fine alla discussione, ha scelto di chiarire recandosi personalmente dalla ragazza, contravvenendo alla misura imposta poco più di un anno fa, praticamente evadendo dagli arresti domiciliari.

La segnalazione della fidanzata

Non appena lo ha visto fuori dalla sua abitazione, è stata la ragazza ad allertare gli agenti di polizia che, in breve tempo, hanno raggiunto la casa della ragazza e hanno sorpreso il fidanzato. Conoscendo la situazione del ragazzo e la misura restrittiva alla quale è sottoposto, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina lo hanno immediatamente arrestato per evasione. Nei suoi confronti il Tribunale di Latina ha nuovamente disposto gli arresti domiciliari.