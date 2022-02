Lite tra due uomini davanti il mercato: 27enne stacca l’orecchio del rivale con un coltello Il ferito è stato portato d’urgenza in ospedale, non è in pericolo di vita. il 27enne è stato arrestato per lesioni aggravate.

A cura di Natascia Grbic

Una coltellata sferrata al volto, con la lama che gli ha staccato un pezzo di orecchio. Vittima del violento episodio è un uomo di 34 anni, aggredito da un giovane che lavora come fruttivendolo con cui stava avendo una discussione. I fatti, riportati da Il Corriere della Sera, sono avvenuti nella giornata di ieri, vicino al mercato rionale che si trova a Roma in via di Boccea. Il responsabile dell'aggressione, un 27enne con precedenti penali, è stato immediatamente bloccato dai carabinieri della compagnia Trastevere, che lo hanno portato in caserma e hanno arrestato con l'accusa di lesioni aggravate. La vittima, invece, è stata portata d'urgenza all'ospedale San Carlo di Nancy, dove è stata ricoverata ed è tutt'ora in osservazione. Da quanto si apprende, non è in pericolo di vita.

Accoltella un 34enne all'orecchio: la lite per motivi economici

Secondo quanto è emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia Trastevere, i due avrebbero cominciato a litigare per problemi economici, ma non si sa di quale natura. Tutti e due lavorano nella zona e sembra si conoscessero da tempo: non è noto però se già in passato ci fossero stati dissidi tra loro. La scena è stata vista da molti passanti, scioccati per quanto stava accadendo in pieno giorno e in mezzo alla strada. Sono stati loro a lanciare l'allarme chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza. Il timore, infatti, era che il ferito fosse in gravi condizioni dato il sangue che continuava a uscirgli dall'orecchio. Soccorso immediatamente, le sue ferite non sono fortunatamente tali da metterne in pericolo la vita.