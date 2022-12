Lite stradale finisce in tragedia: ex poliziotto ridotto in fin di vita con 10 coltellate È accaduto a Frosinone, nei pressi della stazione ferroviario. L’uomo, 44 anni, è stato trasportato in ospedale ed è grave. Le forze dell’ordine sulle tracce dell’aggressore.

A cura di Redazione Roma

Un uomo è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da dieci coltellate nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone. Ricoverato all'Ospedale Fabrizio Spaziani le sue condizioni sarebbero stabili. Si tratta di un ex poliziotto che, secondo quanto ricostruito, è stato aggredito da un altro automobilista al culmine di un litigio esploso per ragioni di viabilità, più precisamente per una precedenze negata nei pressi di via Puccini, una delle arterie principali di Frosinone Scalo. Ha 44 anni, ha lasciato il servizio attivo per ragioni di salute.

La dinamica del tentato omicidio

Le due macchine si sfiorano su una stradina, gli animi si scaldano e volano parole grosse. Poi in pochi secondi la situazione degenera: l'altro uomo estrae il coltello e comincia colpire l'ex poliziotto che cade a terra in una pozza di sangue. L'aggressore sale in auto e riesce ad allontanarsi senza essere fermato, mentre accorrono alcuni passanti a soccorrere il ferito in terra. Sul posto arriva il personale del 118 con un'ambulanza che lo trasporta in ospedale dove viene ricoverato in codice rosso.

L'aggressore è stato identificato ed è in fuga

Ora gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone sono sulle tracce dell'aggressore che è ricercato per tentato omicidio. L'uomo da quanto si apprende è stato identificato grazie anche ai filmati delle telecamere a circuito chiuso della zona. Si tratta di un individuo già noto alle forze dell'ordine, un cittadino straniero da molti anni residente in Italia che ieri non ha fatto ritorno nel suo domicilio noto rendendosi al momento irreperibile.