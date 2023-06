L’ingresso al Pantheon a Roma dal primo luglio 2023 sarà a pagamento Dal primo luglio 2023 per entrare al Pantheon si dovrà pagare un biglietto di tre euro. Ad annunciarlo il ministro alla Cultura Sangiuliano per “valorizzare i musei e creare ricchezza”.

A cura di Alessia Rabbai

Il Pantheon

Il Pantheon a Roma a partire dal primo luglio del 2023 sarà a pagamento. Ad annunciarlo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Per entrare nel sito museale più visitato in Italia servirà il biglietto dal costo di tre euro. Si tratta di una decisione già anicipatamente annunciata a dicembre 2022 e che, come ha spiegato Sangiuliano "servirà per finanziare lavori di ristrutturazione e rigenerazione del monumento, allestendo anche la parte retrostante come museo e ad alimentare qualche mensa per i poveri".

Sangiuliano ha inoltre detto che dietro al pagamento del ticket per la visita ad un museo o sito archeologico ci sono anche altri motivi, come ad esempio che in luoghi di cultura, d'interesse storico-architettonico hanno un valore e non possono essere svenduti, ma che grazie al turismo devono creare ricchezza.

"Rendere efficienti i luoghi di cultura italiani"

Intervenendo al "Forum in Masseria" a Manduria in provincia di Taranto Sangiuliano ha parlato dell'importanza appunto dei musei e dei luoghi di cultura italiani come una vera e propria ricchezza: "Li dobbiamo rendere efficienti, aumentarne la qualità e lo stiamo già facendo". Un esempio fatto per ciò che intendeva dire è la recentissima l'inagurazione dell'ascensore al Colosseo. Oltre ai musei e ai siti archeologici d'interesse il riferimento di Sangiuliano è ricaduto sui borghi italiani, anch'essi da recuperare e valorizzare.

"Per la cultura il Pnrr dispone di oltre 4 miliardi. Ho sempre lavorato con senso di responsabilità: in una nazione importante e seria chi arriva segue la traccia segnata dai predecessori, facendosene carico anche quando non ne è convinto al 100 per cento. Ho trovato un piano con i contenuti per il Pnrr: in parte li condivido, li trovo preformati, un'ottima scelta; altri meno, ma comunque andiamo avanti".