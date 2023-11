Leonardo Ravelli scomparso: “In viaggio da Parigi verso Roma, svanito nel nulla” Sono settimane di apprensione per i famigliari di Leonardo Ravelli, scomparso a 30 anni nel viaggio da Parigi a Roma. L’ultimo contatto in Normandia.

Leonardo Ravelli è scomparso giovedì 9 novembre scorso, quando avrebbe dovuto prendere un autobus flixbus a Parigi per tornare a Roma. Trent'anni, di lui non si hanno più notizie da settimane e i famigliari sono preoccupati. Leonardo infatti ha bisogno di assumere farmaci. Attraverso Penelope Odv, che fornisce assistenza ai famigliari e agli amici delle persone scomparse, hanno lanciato un appello, per chiedere a chiuque l'avesse visto, di aiutarli a ritrovarlo, segnalandone l'avvistamento: "Leonardo deve prendere delle medicine, in questo momento potrebbe trovarsi in stato confusionale, vi prego aiutateci a riportarlo a casa". La speranza è che il trentenne stia bene e che i suoi cari possano presto riabbracciarlo.

L'identikit di Leonardo Ravelli

Leonardo Ravelli ha trent'anni, è alto un metro e ottantacinque centimetri e pesa novanta chili, ha una corporatura robusta. Per quanto riguarda la descrizione su com'era vestito l'ultima volta in cui è stato visto, potrebbe indossare un giubotto grigio. Ma il dettaglio più importante è che potrebbe trovarsi in stato confusionale e potrebbe avere bisogno di aiuto.

Come raccontato dai famigliari Leonardo avrebbe dovuto prendere un autobus flixbus da Parigi diretto a Roma. Domenica 12 novembre ha chiamato sua madre da un numero telefonico estero, dicendole che si trovava a Caen, in Normandia.

Da quel momento non si sono più avute sue notizie e sembra essere sparito nel nulla. Chiunque l'abbia visto o notato un ragazzo che assomiglia alle sue foto è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il Numero di Pronto Penelope 3396514799 anche tramite WhatsApp.