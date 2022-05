Leonardo morto a Corso Francia: fiaccolata nel punto in cui hanno perso la vita anche Gaia e Camilla La famiglia di Leonardo Lamma ha organizzato una messa e una fiaccolata a un mese dalla morte del figlio, deceduto a Corso Francia a causa di un incidente con la moto.

A cura di Natascia Grbic

Sabato 7 maggio si terrà a Corso Francia una fiaccolata per ricordare Leonardo Lamma, il 19enne morto il 7 aprile a Corso Francia per un incidente in moto. L'iniziativa avrà luogo alle 20.30 all'incrocio con via Nicaragua, nel tratto in cui hanno perso la vita prima Gaia e Camilla e poi Leonardo. Prima della fiaccolata è stata organizzata una messa nella chiesa Madre di Dio a Ponte Milvio. Il 7 maggio, infatti, sarà un mese dalla morte del ragazzo, deceduto a poca distanza dal punto in cui due anni e mezzo prima hanno perso la vita le sue amiche. La famiglia ha organizzato un momento per ricordarlo, insieme agli amici del 19enne che sabato ripercorreranno quel tratto di strada che ha strappato Leonardo alla vita prematuramente.

L'incidente a Corso Francia in cui Leonardo ha perso la vita

Leonardo è morto a 19 anni a Corso Francia. Per motivi ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua moto ed è caduto. L'impatto con l'asfalto gli è stato fatale ed è deceduto quasi sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, che ha tentato di tutto per salvargli la vita. Secondo la famiglia, che ha presentato un esposto in Procura, la morte di Leonardo sarebbe stata causata da un dosso sull'asfalto, causato da alcuni lavori svolti da Acea nei giorni precedenti l'incidente. Un dosso che avrebbe fatto da trampolino per la moto, causando la caduta del 19enne. A rafforzare le convinzioni della famiglia, il fatto che poche ore dopo il sinistro Acea ha inviato i tecnici per spianare l'asfalto proprio in quel punto. Accertamenti sono in corso per verificare se l'intervento fosse stato già programmato o deciso successivamente alla morte del giovane.