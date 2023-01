Leonardo DiCaprio ‘fan’ delle inguane rosa, nuova specie scoperta dai biologi di Tor Vergata Con un post su Instagram Leonardo DiCaprio ha evidenziato la scoperta, per la prima volta nella storia, dei piccoli di iguana rosa, taggando anche il dipartimento di Biologia dell’universitò di Tor Vergata.

A cura di Enrico Tata

Sul suo profilo Instagram l'attore Leonardo DiCaprio ha dedicato un post alle iguane rosa. Sono state avvistate per la prima volta negli anni '80, ma è stato il professor Gabriele Gentile, zoologo dell'università di Roma Tor Vergata, a descriverle come una nuova specie nel 2009. I meravigliosi rettili delle isole Galapagos sono a rischio critico di estinzione. Per la salvaguardia di questa specie l'ateneo romano ha diversi compiti, tra cui quello di seguire il movimento di questi animali con un dispositivo satellitare. Questo aiuta gli esperti a capire come l'iguana usi l'ambiente e cosa sia più importante per la sua sopravvivenza: "Raccogliere dati sui movimenti delle iguane rosa, sull’ecologia e biologia riproduttiva, arrivando a definire le aree di nidificazione grazie ai nostri GPS, ci permette di progettare più in grande fino a pensare a una introduzione dell’iguana rosa in habitat adatti in altre isole dell’arcipelago. Attraverso la ricostruzione del modello ecologico della specie, sarà possibile prevedere come varierà il suo ambiente in relazione a possibili cambiamenti climatici futuri", ha spiegato il professor Gentile.

I dispositivi Gps di Tor Vergata hanno permesso di localizzare alcuni nidi di iguana rosa e di recente sono stati osservati anche dei neonati, mai visti prima d'ora. Il professor Gentile è coordinatore anche del "Consortium for Iguana Genomes”, un progetto che punta "al sequenziamento del genoma di tutti i generi di iguana della famiglia iguanidi”. L'obiettivo è quello di "rivelare le basi genetiche degli adattamenti delle iguane come per esempio la capacità che l’iguana marina ha di immergersi per lunghi minuti a profondità di più di dieci metri, ma anche dischiudere la storia demografica di queste specie, racchiusa nel genoma di questi animali di cui sappiamo ancora molto poco”.

Nel suo post DiCaprio ha evidenziato la scoperta, per la prima volta nella storia, dei piccoli di iguana. L'iguana rosa, spiega l'attore, "vive in cima al Vulcano Lupo, la cima più alta dell'arcipelago delle Galapagos. Il vulcano è ancora attivo e rappresenta una minaccia per la specie, mentre le specie invasive portate a Isabela dall'uomo hanno cacciato le iguane fino a portarle quasi all'estinzione. Quando è giovane, l'iguana è verde e si mimetizza dai predatori, ma quando diventa più grande e meno vulnerabile, perde il pigmento, assumendo una tonalità rosa che deriva dai vasi sanguigni sotto la pelle".