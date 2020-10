Dopo giorni particolarmente difficili, nel weekend, grazie anche all'apertura di nuove postazioni, è migliorata la situazione delle code nei diversi drive-in messi a disposizione della Regione Lazio per sospetti casi di Covid-19. I medici effettueranno soprattutto tamponi rapidi (i test antigenici). Quelli molecolari, infatti, sono riservati a persone con sintomi, a persone fragili e a coloro che sono risultati positivi ai test rapidi. Da questa settimana saranno attive, inoltre, altre postazioni: "Da oggi nuovi drive-in su prenotazione della Asl Roma 1 presso il Cristo Re (pedonale) e IDI. Sempre da oggi Tarquinia, Ladispoli, Gaeta, Labico e Monterotondo Scalo. Martedì quello di Albano e mercoledì Civita Castellana. Si sta approntando anche una linea dedicata ai più fragili che avranno un fast track previa prenotazione. A regime grazie anche alla possibilità di fare il tampone rapido anche dai medici di famiglia che manifesteranno interesse, la rete di sorveglianza risulterà fortemente potenziata", ha dichiarato l'assessore D'Amato. La Regione ricorda inoltre che per effettuare i tamponi rapidi sono a disposizione anche 65 laboratori privati (il costo è di 22 euro).

Per accedere ai drive in occorre la ricetta dematerializzata da parte del medico di famiglia e il codice fiscale. Per quanto riguarda quelli nel territorio della Asl di Latina bisogna prenotare la prestazione a questo indirizzo. Negli altri (quelli di Roma e provincia e delle altre province) non serve prenotazione, per il momento.

L'elenco aggiornato sulle postazioni drive-in su Salute Lazio.

Asl Roma 1

Casa della Salute XV Municipio – via S. Daniele del Friuli 8 – Roma

Orari: da lunedì a sabato dalle 8 alle 19 e domenica dalle 8 alle 18.

Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata – Roma

Ci sono due percorsi, uno per automobili in via santo Stefano Rotondo 5, aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20, e un percorso a piedi per la Sala Mazzoni in via Amba Aradam, 8. Gli orari sono da lunedì a domenica dalle 8 alle 20.

Santa Maria della Pietà, Padiglione 90 in via Eugenio De Mattei 72.

Orari da lunedì a domenica dalle 9 alle 18.

Asl Roma 2

Centro Carni di viale Palmiro Togliatti, 1220. Aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19.

Gli orari: dal lunedì alle domenica dalle 9 alle 19.

IRCCS Santa Lucia – Ingresso da Via Ardeatina, 354 (area di parcheggio antistante l'ospedale di Neuroriabilitazione dell'IRCCS)

Gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30.

Drive-in pediatrico (0-6 anni) tampone antigenico – Centro Prelievi Ospedale Sant'Eugenio

L'ingresso è in via Rhodesia, 25, si accede con prenotazione del pediatra ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.

Via Odescalchi 67/A . Orari: da lunedì alla domenica dalle 9 alle 19.

. Orari: da lunedì alla domenica dalle 9 alle 19. Presidio sanitario di via di Torre Spaccata,157. In questo drive in si eseguono tamponi rapidi e tamponi molecolari per gli utenti "già prenotati in piattaforma dal SISP della ASL Roma2, i quali necessitano della definizione dell'iter diagnostico e a completamento dell'indagine epidemiologica". L'orario è da lunedì a domenica dalle 9 alle 19. Accettazione ultimo gruppo di autovetture entro le ore 18.

Asl Roma 3

Casal Bernocchi in via di Villa Cilone. Da lunedì a domenica dalle 9 alle 19.

in via di Villa Cilone. Da lunedì a domenica dalle 9 alle 19. Ex presidio Forlanini in piazza Carlo Forlanini. Orari: da lunedì a domenica dalle 9 alle 19.

in piazza Carlo Forlanini. Orari: da lunedì a domenica dalle 9 alle 19. Parcheggio lunga Sosta dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino – Via Antonio Zara. Aperto 24 ore su 24.

Asl Roma 4

Ospedale San Paolo di Civitavecchia in largo Donatori del Sangue 1.

Gli orari: da lunedì a venerdì dalle 7 alle 20 e sabato dalle 7 alle 14.

Ospedale Padre Pio di Bracciano in via Santa Lucia.

Gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 e il sabato dalle 7 alle 14.

Poliambulatorio Capena al chilometro 15,5 della via Tiberina.

Gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 e il sabato dalle 7 alle 14.

Casa della Salute (parcheggio) a Ladispoli, chilometro 41,500 della via Aurelia

Gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 e il sabato dalle 7 alle 14.

Asl Roma 5

Casa della Salute di Palombara Sabina in piazza Salvo D'Aquisto

Gli orari: da lunedì a domenica dalle 9 alle 20.

Colleferro in via degli Esplosivi

Gli orari: da lunedì a domenica dalle 9 alle 20.

Centro Agroalimentare Roma (CAR) di Guidonia Montecelio in via della Tenuta del Cavaliere

Gli orari: da lunedì a domenica dalle 9 alle 20

Aeroporto di Guidonia in via Roma.

Gli orari: dal lunedì alle domenica fino al giorno 15 ottobre dalle 14 alle 20 e dal giorno 16 ottobre dalle 9 alle 20.

Asl Roma 6

Pronto Soccorso dell'ex Ospedale De Sanctis a Genzano di Roma, via Achille Grandi

Gli orari: da lunedì a sabato dalle 9 alle 18, la domenica e i festivi dalle 9 alle 14.

Villa Albani ad Anzio in via Aldobrandini 32.

Gli orari: da lunedì a sabato dalle 9 alle 14.

Presidio territoriale in località Macchiozza a Pomezia, chilometro 19.

Gli orari: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.

Asl di Frosinone

Vecchio ospedale di Cassino, via Gaetano Di Biasio 157,159.

Gli orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13

Asl di Frosinone, accesso via Fanelli.

Gli orari: da lunedì a sabato dalle 9 alle 13.

Ospedale SS Trinità in località San Marciano, Sora

Gli orari: martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

Asl di Latina

Ex Istituto Sani- Salvemini – viale le Corbusier 393, Latina

Gli orari: da lunedì a sabato dalle 9 alle 19. La domenica dalle 9 alle 14.

Mercato dei fiori di Aprilia in località Campoverde al chilometro 46,600 in direzione Latina della Statale 148 Pontina.

Gli orari: da lunedì a sabato su prenotazione, da lunedì a sabato dalle 9 alle 14

Casa della Salute in via Madonna delle Grazie a Priverno.

Gli orari: da lunedì a sabato dalle dalle 8,30 alle 13,30.

Asl di Rieti

Direzione aziendale a Rieti, via del Terminillo 42.

Gli orari: da lunedì a sabato dalle 9 alle 19 e la domenica su prenotazione.

Drive in pediatrico sempre in via del Terminillo 42 da lunedì a sabato dalle 15-18.

Asl di Viterbo

Ospedale Belcolle di Viterbo, strada Sammartinese.

Gli orari: da lunedì a domenica dalle 9 alle 19.

Tarquinia a viale Igea 1

Gli orari: da lunedì a sabato dalle 9 alle 14.

Drive in per pazienti fragili o immunodepressi