Lei lo accoltella, lui la prende a martellate: arrestato un uomo a Cisterna Ha subito confessato: “Ho litigato con la mia compagna, lei mi ha accoltellato e io, per difesa, l’ho colpita con un martello”.

A cura di Enrico Tata

Una lite furiosa con la compagna, lei lo accoltella, lui per risposta la prende a martellate in testa. La donna è stata lasciata in casa da sola, sanguinante e senza sensi.

L'uomo ha subito confessato: "Lei mi ha accoltellato, io l'ho presa a martellate"

L'uomo è scappato senza curarsi delle condizioni di salute della fidanzata, ma i poliziotti lo hanno sorpreso in strada a pochi metri di distanza dal luogo della lite con una vistosa ferita al braccio sinistro. Per questo si sono insospettiti e lo hanno bloccato. Ha subito confessato: "Ho litigato con la mia compagna, lei mi ha accoltellato e io, per difesa, l'ho colpita con un martello".

La donna è stata accompagnata d'urgenza al pronto soccorso

I poliziotti del commissariato di Cisterna di Latina hanno forzato il portone di ingresso dell'appartamento della donna e l'hanno trovata a terra, incosciente, con perdite vistose di sangue dalla testa. Soccorsa dal personale medico del 118, è stata accompagnata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Latina. All'interno dell'appartamento, stando a quanto si apprende, è stato trovato in effetti il coltello con il quale presumibilmente l'uomo è stato ferito e il martello utilizzato da quest'ultimo per colpire in testa la compagna.

Il compagno è stato arrestato per tentato omicidio

Secondo le ultime informazioni, la donna è tuttora ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, invece, è stato arrestato al termine delle indagini con l'accusa di tentato omicidio. Probabilmente anche la fidanzata verrà indagata per l'aggressione avvenuta all'interno dell'appartamento.