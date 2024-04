video suggerito

Le scritte naziste comparse sui manifesti del 25 Aprile nel quartiere Appio Tuscolano di Roma Scritte naziste sono comparse oggi in alcuni quartieri di Roma. A essere imbrattati sono stati i manifesti realizzati in occasione del 25 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Siegh (sì, scritto male con l'h) heil, SS e 25 aprile festa del vile. Queste sono alcune delle scritte comparse in via Mestra nel quartiere Appio – Latino, sui manifesti dedicati al 25 aprile e realizzati dal ministero della Difesa. Non solo: svastiche, croci celtiche e fasci littori sono apparsi anche a Trastevere, al centro di Roma, e in altre zone. Le immagini hanno fatto il giro dei social e scatenato sdegno in tantissime persone che si sono trovate a commentarle. "Una vergogna che nel nostro quartiere accada una cosa del genere", commenta un uomo. Tantissimi i manifesti, anche quelli affissi dal comune di Roma, imbrattati.

Molto probabilmente la mano che ha imbrattato i manifesti non è la stessa. Non è escluso nemmeno che si tratti di un gesto concordato da più persone, volte a screditare il 25 aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo. Chi sia stato a compiere questo gesto non è chiaro: al momento non sono apparse rivendicazioni da parte di nessun gruppo, forse conscio che gesti di questo tipo possono avere conseguenze legali anche molto pesanti.

Domani due manifestazioni antifasciste a Roma

Ed è prevista domani la manifestazione a Roma organizzata dall'Anpi per il 25 aprile. Sul palco a piazza San Paolo salirà anche Roberto Salis, il padre dell'insegnate detenuta in carcere in Ungheria con l'accusa di aver picchiato un appartenente a un gruppo neonazista. Nella capitale sono due le manifestazioni previste per la giornata: quella dell'Anpi e del Comitato antifascista cittadino che partirà dall'Ardeatina per arrivare a porta San Paolo, e quello organizzato a Roma Est dagli spazi sociali, che sfilerà da largo delle Terme Gordiane e arriverà al Quarticciolo.