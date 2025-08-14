Le rubano lo zaino in treno verso Milano, ma al suo interno ci sono anche i farmaci salvavita

Le hanno rubato lo zaino mentre stava salendo a bordo del treno diretto a Milano: paura per una passeggera che, all’interno, aveva un farmaco salvavita.

Rischiava di partire per Milano senza le sue medicine salvavita dopo il furto dello zaino: una storia a lieto fine per una donna che ha subito un furto all'interno della stazione di Roma Termini, il principale snodo ferroviario della capitale nei giorni scorsi. Gli agenti della polizia di Stato, chiamati ad intervenire dopo che un ladro aveva sottratto lo zaino a una viaggiatrice, sono riusciti a riconsegnare l'oggetto con tutto il contenuto alla donna.

Le ruba lo zaino con i farmaci senza cui non può vivere: cosa è successo

I fatti, sono avvenuti martedì scorso, il 12 agosto, all'interno dello scalo di Roma Termini. Stava salendo a bordo di un convoglio diretto a Milano Centrale, quando un uomo le ha sfilato lo zaino che aveva addosso. Non appena si è accorta del furto, la donna derubata ha immediatamente allertato gli agenti della Polizia di Stato presenti nella stazione, spiegando l'accaduto.

All'interno dello zaino, infatti, non c'era solo materiale elettronico di grande valore e documenti di viaggio ma anche di un medicinale salvavita, in particolare le sue dosi di insulina.

Il treno su cui viaggiava avrebbe effettuato diverse fermate prima di arrivare nel capoluogo lombardo. La prima, immediatamente successiva, era quella di Roma Tiburtina. Conoscendo ormai il modus operandi dei criminali, i poliziotti hanno subito allertato i colleghi che, invece, si trovavano alla stazione di Tiburtina. Hanno spiegato che a rubare lo zaino era stato un uomo che si trovava a bordo, probabilmente senza bagagli ma in possesso soltanto lo zaino appena rubato, bottino della rapina.

Poliziotti arrestano il ladro e riconsegnano le medicine salvavita alla malcapitata

Non appena fermatosi a Tiburtina, i poliziotti hanno notato un uomo che stava scendendo dal treno, senza bagagli ma con uno zaino. Lo hanno sorpreso mentre si avviava verso la banchina e, interrogato dagli agenti, non ha saputo indicare la provenienza dello zaino.

L'uomo è stato immediatamente arrestato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, ancora scossa per il furto subito e e soprattutto preoccupata per eventuali conseguenze della perdita dell’imprescindibile farmaco. La donna, oltre a ringraziare gli agenti intervenuti, ha scritto una lettera indirizzata ai vertici del Compartimento Polizia Ferroviaria. La donna ha potuto finalmente continuare il suo viaggio in tranquillità, senza correre rischi per la sua salute.