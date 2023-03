Le resta il braccio incastrato nell’impastatrice: trasportata all’ospedale in codice rosso È rimasta con il braccio intrappolato nell’impastatrice mentre stava lavorando nel forno di famiglia: trasportata in codice rosso al Tor Vergata.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

È successo la scorsa notte, verso le ore una, a Grottaferrata, comune in provincia di Roma che dalla capitale dista circa una trentina di chilometri in direzione sud est, fra Frascati e Marino, sui Castelli Romani. Proprio qui, in via del Pratone, all'interno del forno "da Valentino", la figlia del proprietario dell'attività è rimasta con il braccio incastrato nella macchina utilizzata per impastare il pane.

La donna stava lavorando quando non è più riuscita a muovere il braccio, rimasto intrappolato proprio fra la ciotola e il punto in cui si trova il meccanismo che gira, come riporta il Messaggero.

L'incidente mentre era a lavoro

La donna, la figlia del proprietario del forno, stava lavorando con l'impastatrice quando il braccio è rimasto incastrato fra il macchinario e la ciotola. Moltissimo il dolore della donna che non riusciva più ad estrarre il braccio. Sul posto, allertati non appena notato il braccio intrappolato, sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Marino che si sono subito rivolti verso la donna aiutandola a liberarsi: per estrarre il braccio dal punto di incastro ci sono voluti circa una quindicina di minuti.

Una volta liberata, con il braccio fratturato in più parti, è stata affidata ai sanitari del 118 che l'hanno prontamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Tor Vergata, in codice rosso. La prima visita sembra essere riuscita a scongiurare l'amputazione, ma maggiori informazioni si avranno soltanto dopo ulteriori controlli. Sul posto, oltre all'ambulanza, era arrivato preventivamente anche l'elisoccorso.

Qualche ora prima dai tragici eventi, anche la mamma della donna era rimasta con il braccio incastrato nell'impastatrice, in un infortunio simile: lei però, fortunatamente, è riuscita a liberarsi grazie all'intervento dei familiari e del personale sanitario del 118 senza riportare ferite gravi.