Incidente tra due auto a Latina, donna all’ottavo mese di gravidanza soccorsa in codice rosso È stata soccorsa e trasportata in ospedale con codice rosso una donna incinta all’ottavo mese, rimasta coinvolta nello scontro tra due auto a Latina. Illesi i tre giovani nell’altra vettura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di paura in via Romagnoli a Latina, dove una donna incinta all'ottavo mese è stata soccorsa in codice rosso, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto verso le ore 12 di oggi, lunedì 30 settembre. A scontrarsi sono state due auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polziia locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 12, la donna era alla guida della sua auto, una Lancia Ypsilon, che stava percorrendo via Romagnoli. Improvvisamente, per cause non note e nacora in corso d'accertamento, si è scontrata con una Bmw con a bordo tre ragazzi. I tre giovani sono rimasti illesi, mentre la donna in stato interessante ha dovuto ricorrere a cue mediche. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la segnalazione di un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta una donna all'ottavo mese di gravidanza, sul posto in pochi minuti è giunto il personale sanitario.

I paramedici l'hanno presa in carico e trasportata con codice rosso in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Non si conoscono le sue esatte codniizoni di salute. Presenti per le operazioni anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia locale. Inevitabili i disagi temporanei alla circolazione, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire i rilievi in sicuretta. Terminate le verifiche sulla strada, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.