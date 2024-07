Incendio a Castel Gandolfo, distrutto dalle fiamme il noto ristorante Wunderkammer: il video del rogo Il video dell’incendio che nella notte di oggi ha distrutto il locale Wunderkammer sul lago di Castel Gandolfo. Il ristorante risulta completamente distrutto. Nessun ferito, indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un devastante incendio divampato nella notte di oggi, giovedì 25 luglio, ha distrutto il locale Wunderkammer che si trova sulle sponde del lago di Castel Gandolfo in via Spiaggia del Lago. I vigili del fuoco informano che alle 4 sono intervenute sul posto due squadre di pompieri e due autobotti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto carabinieri e 118.

Indagini in corso per accertare le cause dell'incendio. Il rogo sarebbe partito dall'interno, ma i carabinieri avrebbero ascoltato una donna del luogo che sostiene di aver sentito una vera e propria esplosione intorno alle 3 di notte.

Del locale, realizzato interamente in legno, non è rimasto praticamente niente. "È il tempio delle meraviglie ispirato ai luoghi esotici più belli del mondo. Il locale che ti sorprende, in riva al Lago di Castel Gandolfo. Ristorante, Cocktail Bar, Location per Eventi Wunderkammer è un’esperienza di gusto contemporaneo nell’oasi tropicale più vicina a Roma", è la descrizione del ritorante sul sito internet.

Il Wunderkammer prima e dopo l'incendio