Le disavventure degli automobilisti romani diventano un gioco di società: nasce ‘Er giro de Peppe’ Un gioco da tavolo per trovare parcheggio a Roma, attraversando tutti i quartieri della città: realizzato da Rome is more, è disponibile da oggi.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Instagram "Rome is More".

Strade trafficate, buche, semafori rossi, persone che non rispettano gli stop e altri imprevisti: c'è tutto questo nella vita di ogni automobilista che vive nella città di Roma. E c'è tutto questo anche nel nuovo gioco di società realizzato da Roma is More in collaborazione con Clementoni.

Si chiama Er giro de Peppe, come il famoso modo di dire romano. Dopo la versione rivisitata del Mercante in Fiera, il Romano in Fiera, arriva oggi online e nello store di Rome is More di Testaccio il Monopoli della città eterna: il gioco da tavolo per cercare parcheggio a Roma.

Il gioco da tavolo per trovare parcheggio

"Roma, la città eterna. Un luogo ricco di arte, storia e poesia. Un popolo frizzante ed energico, che ‘n po' troppo spesso si dimentica della Grande Bellezza di cui è circondato preso dalle sfide quotidiane che questa città gli sottopone ogni giorno. Prima tra tutte: cerca' parcheggio!"

Lo scopo del gioco è trovare parcheggio muovendosi sul tabellone circolare, che ricorda il Grande Raccordo Anulare. Il massimo di giocatori consentito, nonostante le lunghe file del traffico romano, è quello di sei: ad ognuno di essi, all'inizio del gioco, verrà assegnata una tessera "destinazione". Seguendo il proprio percorso con una pedina a forma di automobilina colorata, ogni giocatore o giocatrice si troverà a doversi barcamenare fra i quartieri della città, dalle zone del Centro Storico fino a quelle di periferia.

Er giro de Peppe: come si gioca

Con il tradizionale tiro una moneta (in ogni scatola ce ne sono 40) a fontana di Trevi occorrerà lanciare il dado per definire il proprio percorso, superando le sfide e i quiz delle carte Challange e stando ben attenti a non trovarsi di fronte il parcheggiatore abusivo: "C'è il parcheggiatore abusivo, parcheggio occupato: aspetta un altro giro".

Ma non mancano le carte vantaggiose: "Onda verde sulla Colombo. Nemmeno nei tuoi sogni più fervidi: gioca di nuovo il tuo turno". O, ancora: "T'hanno dato la precedenza all'incrocio. Che è er compleanno tuo? Gioca di nuovo il tuo turno". E mentre aspettate di ottenere qualche colpo di fortuna nella vita reale, divertirsi cercando parcheggio da oggi è diventato possibile.