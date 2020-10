in foto: Castello di Torre in Pietra

Lo chiamano "il più grande museo diffuso d'Italia" perché l'evento organizzato ogni anno dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) riunisce i proprietari di immobili storici di tutto il nostro Paese. Oltre 300 residenze, tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini che potranno essere visitate domenica 4 ottobre. È la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche, che arriva alla sua X edizione. C'è però solo tempo fino a stasera per prenotare. Per garantirsi una visita, gratuita, basta andare sul sito e individuare tutte le informazioni utili.

Di tutti gli immobili che fanno parte della lista dell'Associazione, il 54% di questi si trova in Comuni sotto i 20mila abitanti e, in particolare, nel 29% dei casi in borghi sotto i 5mila residenti. Le dimore storiche sono beni culturali “soggetti a vincolo”, ovvero tutelati dallo Stato, che ne deve favorire la conservazione, e sono affidati alla responsabilità dei proprietari.

Qui in basso trovate l’elenco delle dimore nel Lazio, divise per provincia.

Provincia di Rieti

Castello Pinci, Castel San Pietro

Rocca Mareri Solivetti, Posticciola,

Rocca Sinibalda

Provincia di Roma

Castello di Torre in Pietra, Fiumicino

Tenuta Palazzetto Mergè, Frascati

Tenuta Pietra Porzia, Frascati

Villa Aldobrandini, Frascati

Villa Falconieri, Frascati

Villa Parisi, Monte Porzio Catone

Villa Borghese Bell’Aspetto, Nettuno

Palazzo Pelliccioni, Poli

Casa Giacinto Scelsi, Roma

Casa John Keats-Percy Shelley, Roma

Tenuta di Fiorano, Roma

Provincia di Viterbo