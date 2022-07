Le condizioni del professore Luca Serianni: “Quadro resta gravissimo e compromesso” “Al momento non ci sono evoluzioni, la situazione resta stabile nel quadro clinico gravissimo e compromesso”, le parole della direzione sanitaria dell’ospedale San Camillo.

A cura di Enrico Tata

Il quadro clinico del professore Luca Serianni resta "gravissimo e compromesso". Così ha spiegato all'agenzia di stampa Dire lo staff sanitario dell'ospedale San Camillo di Roma. "Al momento non ci sono evoluzioni, la situazione resta stabile nel quadro clinico gravissimo e compromesso", le parole esatte della direzione del nosocomio romano.

Luca Serianni, storico della lingua italiana, è stato investito lunedì scorso a Ostia, mentre attraversava all'incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri, vicino casa. Un'automobile guidata da una 52enne lo ha preso in pieno. Le condizioni di salute del professore sono apparse fin da subito gravissime. Trasportato inizialmente al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, i medici hanno immediatamente deciso di chiedere il trasferimento del linguista presso l'Unità operativa shock e trauma dell'ospedale San Camillo.

Oggi il presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, ha fatto sapere che la società segue "con viva preoccupazione, apprensione e affetto le condizioni di salute del vicepresidente Luca Serianni, a seguito del grave incidente stradale di lunedì scorso. Tutta la rete mondiale della Dante è particolarmente vicina all'illustre studioso, autore di pubblicazioni fondamentali sulla storia della lingua italiana".

Intanto la procura di Roma sta attendendo una informativa su quanto accaduto a Ostia. Gli agenti della polizia locale X Gruppo Mare si stanno occupando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il fatto, secondo quanto si apprende, è accaduto mentre il 74enne stava camminando vicino alle strisce pedonali.