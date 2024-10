video suggerito

Le case vacanza a Roma sono un boomerang: tante aperture per il Giubileo, ma ora sono vuote Quasi tutti i romani che hanno una casa di proprietà da adibire a casa vacanza si sono attivati, nella speranza di guadagnare con i pellegrini in arrivo a Roma per il Giubileo. Ma sono così tante che molte sono rimaste senza prenotazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel 2021 a Roma le case vacanza e i bed and breakfast a Roma erano circa 16.800. Secondo gli ultimi dati, gli affitti brevi autorizzati e in regola sono adesso 31mila. In tre anni sono più del doppio. E nelle prossime settimane, in vista della partenza del Giubileo 2025, ne apriranno ancora molti. Quasi tutti i romani che hanno una casa di proprietà da adibire a casa vacanza si sono attivati, nella speranza di guadagnare con i pellegrini in arrivo a Roma per l'Anno Santo. Attualmente, peraltro, non ci sono regole che impediscono l'apertura di nuove strutture destinate ad affitti brevi.

Per il Giubileo, dati della Santa Sede, sono previsti 32 milioni di visitatori. C'è tuttavia un dettaglio da non sottovalutare: è vero, nella Capitale arriveranno tantissimi pellegrini per assistere agli eventi del Giubileo. Ma il boom turistico potrebbe verificarsi non tanto nel 2025, quanto nel 2026, cioè il prossimo anno. Esattamente come già accadde con il Giubileo del 2021. Ha per esempio ricordato ai nostri microfoni l'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato: "È verosimile immaginare che tanti turisti che normalmente verrebbero a Roma, magari non sceglieranno il 2025 per paura del troppo caos, dei prezzi che salgono e degli alberghi pieni".

Gli host di Airbnb si lamentano: "Appartamenti vuoti, nessuna prenotazione"

In più, come ricordato, le case vacanze sono praticamente raddoppiate di numero in tre anni. Il risultato è che per il momento molti gestori di bed&breakfast lamentano di non aver ricevuto alcuna prenotazione per i prossimi mesi. Tradotto: molte case vacanze, soprattutto quelle più recenti e senza recensioni, potrebbero restare vuoti nonostante le speranze dei proprietari di far cassa con i pellegrini.

"Ma voi avete prenotazioni per dicembre?", chiede un utente sul gruppo Facebook degli Host di Airbnb a Roma. Molte le risposte negative: "Nessuna prenotazione e sono a San Pietro". E ancora: "Il Giubileo e i lavori connessi si stanno rivelando, come avevo previsto, un clamoroso boomerang". "Una sotto natale, Vaticano". "Una settimana a novembre e una a capodanno. A Borgo il vuoto totale dopo il 2 novembre. Niente rispetto all’anno scorso e tutto a prezzi più bassi…Alziamo i prezzi altrimenti sarà una guerra tra poveri".

Il Giubileo sarà un business per gli affitti brevi? Forse no

"È la calma prima della "tempesta" del Giubileo?", si chiede qualcuno. "Il Giubileo non porterà niente, tranquilli, se non una guerra dei prezzi e tanta concorrenza", risponde un utente. E ancora: "Ormai ci sono più strutture che turisti, quindi tutto normale. Tempo fa chiamai Airbnb per chiedere lumi e mi dissero che a Roma c’è un incremento enorme di offerta".

"Ma che davvero riponete ancora guadagni strabilianti per il prossimo anno? Spero solo non abbiate investito troppe risorse economiche e immaginarie perché rimarrete delusi", chiude il discorso un host. Insomma, chi ha investito in nuovi b&b potrebbe restare deluso. E nel frattempo c'è chi pensa di ritornare agli affitti lunghi: "Ce ne sono pochissimi e quindi il prezzo può essere molto più alto. Ci guadagnerei sicuramente di più". In altre parole, il problema della mancanza degli appartamenti in affitto a Roma, ormai introvabili, potrebbe essere risolto dalle leggi del mercato: molti b&b chiuderanno e i proprietari ritorneranno agli affitti lunghi? Staremo a vedere.