video suggerito

Le 60 promesse Under 30 della politica, la lista dell’associazione ‘La Giovane Roma’ “Premiare e individuare giovani under30 nel mondo della politica è importante, perché non si tratta solo di garantire di un ordinario scorrimento della classe dirigente, non siamo in una fase in cui bisogna assicurare un fisiologico ricambio: quanto noi siamo indietro come Paese rispetto a valorizzare e sostenere le nuove generazioni è proporzionale alla difficoltà che abbiamo ad affrontare le sfide del nostro tempo”, ha detto il sindaco Gualtieri alla presentazione dell’elenco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sessanta ragazzi under 30 che si sono contraddistinti nel mondo della politica italiana. Nella lista, stilata per il secondo anno dall'associazione La Giovane Roma, ci sono nomi già inseriti nell'edizione 2024 e volti nuovi. Dal giovanissimo segretario dei Radicali Matteo Hallisey alla vicesegretaria del Pd Lazio, Valeria Campagna. Alcuni, come detto, sono stati premiati anche lo scorso anno perché, spiegano gli organizzatori, "volevamo ribadire l'importanza della costanza nella militanza politica, un valore che gli ospiti che abbiano invitato quest'anno rappresentano appieno".

All'evento di presentazione, infatti, hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'ex sindaco Francesco Rutelli, Goffredo Bettini, Pier Ferdinando Casini e monsignor Rino Fisichella. "Premiare e individuare giovani under30 nel mondo della politica è importante, perché non si tratta solo di garantire di un ordinario scorrimento della classe dirigente, non siamo in una fase in cui bisogna assicurare un fisiologico ricambio: quanto noi siamo indietro come Paese rispetto a valorizzare e sostenere le nuove generazioni è proporzionale alla difficoltà che abbiamo ad affrontare le sfide del nostro tempo", ha detto il sindaco Gualtieri.

"I giovani sono la risorsa che ci permette di pensare alle soluzioni di oggi. Serve un salto di qualità della politica nel valorizzare i giovani per affrontare un tempo in cui le cose sono molto diverse da prima. Non si può fare a meno della visione e del coraggio che solo chi è più giovane può avere. Si tratta, infine, e lo stiamo facendo anche con la città di Roma, di vedere i giovani come una risorsa. Noi abbiamo preso in mano una città che i giovani li mandava via, noi vogliamo una città che li attiri in quanto vibrante, creativa, dove i giovani possano fare impresa e abbiano luoghi e spazi", ha dichiarato ancora il primo cittadino.

Leggi anche Ecco i nuovi taxi di Roma, arrivate oltre 4mila domande per le 1000 licenze disponibili

“Anche quest’anno non abbiamo stilato una classifica, ma vogliamo celebrare le storie di 60 ragazze e ragazzi che, con il loro impegno, stanno già contribuendo a trasformare il panorama politico e i loro partiti", ha dichiarato Federico Lobuono, presidente de La Giovane Roma. "Lo slogan, ‘Siamo il futuro, vogliamo il presente’, sottolinea il nostro desiderio di essere protagonisti attivi già oggi. La partecipazione di ospiti di così alto profilo è per noi motivo di grande orgoglio, oltre a rappresentare un esempio concreto di costanza e dedizione verso la propria comunità, che potrà ispirare le nuove generazioni".

Gli under 30 della politica di Roma e del Lazio

Tra i ‘romani' inseriti nella lista ci sono Caterina Benetti, consigliera al Municipio VIII e vice coordinatrice dei giovani di Forza Italia, Giovanni Biagi, Responsabile degli eletti per la segreteria del PD Romano, Luca Boccoli, co-portavoce nazionale dei Giovani Europeisti Verdi, Marco Colarossi, vice capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio, Luca Di Egidio, consigliere del Municipio Roma VII e membro del Comitato Nazionale di Italia Viva, Francesco Di Carlo, consigliere del Municipio Roma XII, Ludovico Di Traglia, vice segretario del Partito Democratico del Lazio, Fabrizio Grant, responsabile dell’iniziativa politica nella segreteria romana del PD.

E ancora: Nastassja Habdank, consigliera del III Municipio di Roma, Francesco Innocenzi, coordinatore di Forza Italia Giovani di Roma Capitale, Simone Leoni, responsabile nazionale dell’organizzazione di Forza Italia Giovani, Beatrice Mattei, consigliera del Municipio II con la lista Calenda Sindaco, Michele Sangiovanni, consigliere DiSCo Lazio e membro della direzione PD Roma, Tommaso Sasso, gabinetto del Sindaco di Roma, Riccardo Serino, vice coordinatore vicario regionale di FI giovani e collaboraore parlamentare, Giorgio Trabucco, capogruppo lista civica Gualtieri in Assemblea Capitolina.