Le 10 “piccole città” più belle d’Europa secondo Forbes: Bolsena è l’unica italiana in classifica “Piccolo può essere bello”: Forbes stila la classifica delle 10 piccole città più belle d’Europa. E a rappresentare l’Italia compare la cittadina di Bolsena, che si affaccia sull’omonimo lago.

A cura di Beatrice Tominic

Rocca Monaldeschi della Cervara a Bolsena, alle spalle l’omonimo lago. Foto da Google.

"Piccolo può essere bello. E queste 10 gemme lo dimostrano". Forbes ha stilato la classifica con le 10 città piccole più belle d'Europa. A rappresentare l'Italia compare Bolsena, il comune che sorge sulle sponde dell'omonimo lago, il più grande fra quelli di origine vulcanica presenti in Europa.

Il borgo della Tuscia è l'unica località italiana inserita nella classifica e scelta per rappresentare la bellezza turistica nel nostro continente. "Ha un centro storico ben conservato, imponenti chiese, palazzi e piazze", scrivono prima di accennare alla presenza del lago. "Ottimo per nuotare e con una fornitura costante di pesci d'acqua dolce – continua la rivista – La città si trova nel Viterbese, nel nord del Lazio: ha molto del fascino della Toscana ma meno folla".

Le 10 "gemme" scelte da Forbes

"Avremo sempre Parigi e Amsterdam, Berlino e Roma. Ma il cuore dell’Europa si trova spesso nelle sue piccole città, non solo nelle sue vivaci capitali", scrivono nella rivista. Oltre a Bolsena, che rappresenta l'Italia, nella classifica sono presenti altre 9 cittadine, ognuna appartenente ad un diverso Paese:

Bibury (Inghilterra),

Bonifacio (Francia),

Český Krumlov (Repubblica Ceca),

Cochem (Germania),

Ericeira (Portogallo),

Hall in Tirol (Austria),

Reine (Norvegia),

Ronda (Spagna),

Sibiu (Romania).

Per ognuna di loro, oltre ad una veloce descrizione e qualche consiglio pratico durante la permanenza, viene suggerito anche un hotel in cui soggiornare per respirare appieno l'aria che si respira nel borgo.

Forbes e la Tuscia viterbese

Quello della rivista statunitense per Bolsena può essere definito un grande amore: da tempo dedica articoli alla zona della Tuscia, citando i borghi vicini a Viterbo e intorno al lago e suggerendo itinerari gastronomici e hotel di lusso. La rivista, in particolare, nella sua classifica con le 10 gemme, suggerisce di soggiornare a Vesconte, descritta come una "casa aristocratica impeccabilmente restaurata oggi divenuta una boutique hotel di lusso che appartiene alla stessa famiglia da 500 anni".