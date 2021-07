Nel Lazio ripartono le prenotazioni per i ragazzi della fascia d'età 12-16 anni (fino all'anno di nascita 2009). Gli appuntamenti si possono fissare collegandosi con il sito Prenota vaccino Covid della Regione Lazio. Le somministrazioni verranno effettuate a partire dalla terza settimana di luglio e cioè da lunedì 19. "Un ulteriore passo in avanti per raggiungere l’obiettivo dell’immunizzazione e far ripartire in sicurezza le scuole", ha spiegato in una nota l'Unità di Crisi della Regione Lazio.

Vaccinare i ragazzi per la ripartenza delle scuole a settembre

È proprio in vista dell'inizio delle lezioni a settembre che l'assessore D'Amato punta a vaccinare quanti più ragazzi sia possibile. L'obiettivo è quello di consentire la ripartenza della scuola in tutta sicurezza e senza necessità di ricorrere alla didattica a distanza.

"Abbiamo già vaccinato con Pfizer 40mila ragazzi di quella fascia di età, stiamo facendo ora i richiami. C’è una straordinaria adesione. Dopo Ferragosto ripartiranno le somministrazioni, visto che il richiamo è a 21 giorni, faremo in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Ce la faremo a immunizzare il 70-80 per cento degli studenti prima dell’inizio delle scuole. E le famiglie hanno già dimostrato grande disponibilità, capiscono che si tratta di un’operazione importante per tornare alla normalità", ha dichiarato qualche giorno fa l'assessore D'Amato.

Nel Lazio, ricorda D'Amato, l'obiettivo è arrivare l'8 agosto ad avere il 70 per cento della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. La Regione fa sapere che dall'inizio della campagna nel Lazio sono state somministrate 100mila dosi a residenti in altre regioni. Nelle farmacie, inoltre, sono state vaccinate finora 60mila persone. Dall'inizio dell'apertura delle prenotazioni per i ragazzi sono stati fissati oltre 10mila appuntamenti.

Quale vaccino verrà utilizzato per i ragazzi

Per i ragazzi della fascia d'età 12-16 anni verrà utilizzato esclusivamente il vaccino Pfizer. I richiami verranno somministrati a 21 giorni dalla prima dose (e non più a 35 giorni come avveniva fino a qualche settimana fa). Per i ragazzi non c'è possibilità di scegliere un altro vaccino.