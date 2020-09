in foto: (La Presse)

I nuovi contagi giornalieri sono ormai stabili a quota 200 al giorno e nelle prossime settimane, complice la riapertura delle scuole e l'arrivo del primo freddo, potrebbero ulteriormente aumentare. Per questo la Regione Lazio non vuole farsi trovare impreparata e da oggi ha riattivato e potenziato i posti letto nei reparti di malattie infettive degli ospedali della rete per gestire l'emergenza Covid. Durante l'estate i nuovi pazienti venivano ricoverati quasi esclusivamente all'Istituto Spallanzani al Policlinico Gemelli. Da oggi verranno riaperti e potenziati i posti letto (si arriverà a quota mille) al Columbus del Gemelli, alla struttura collegata allo Spallanzani di Casal Palocco, a Tor Vergata, all'Israelitico, al Policlinico Umberto Primo e allo stesso Spallanzani.

L'assessore D'Amato ha inoltre annunciato che nel Lazio la quarantena per i contatti dei positivi sarà non più di 14 giorni, ma di 10 e le mascherine, se l'indice di trasmissibilità Rt supererà quota 1, diventeranno obbligatorie per tutti anche all'aperto. Il professor Walter Ricciardi ha avvertito oggi che a suo parere "in alcune zone si sta perdendo il controllo come in Lazio o in Campania". Tra due settimane, "mi aspetto un peggioramento della situazione, spero non intenso, con piu' pressione sugli ospedali anche per l'arrivo di raffreddori e influenze".

La rete Covid del Lazio durante l'ondata di aprile

Così era organizzata la rete Covid durante la Fase 3 dell'emergenza coronavirus, la più grave, nel mese di aprile:

La regione è stata divisa in nove aeree e ognuna avrà il suo Hub di riferimento: