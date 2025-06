Lazio Pride 2025 raddoppia: a Ostia il 12 luglio con l’omaggio a Pasolini e a Rieti il 13 settembre

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

La folla sotto ad uno dei carri del Roma Pride, la marea arcobaleno che sfila per i diritti.

Dopo appuntamento con il Lazio Pride 2025. Per quest'anno sono due le date con la manifestazione regionale del Pride LGBT+, giunta ormai alla sua decima edizione: la prima a Ostia e il 12 luglio e la seconda a Rieti il 13 settembre. La notizia è arrivata a qualche giorno del Pride Month e a meno poco più di una settimana dal Roma Pride, atteso sabato 14 giugno.

Non è la prima volta che l'appuntamento raddoppia nella nostra regione: era già avvenuto con il doppio appuntamento nel 2022 ad Albano Laziale e a Viterbo. Quell'anno la decisione di raddoppiare fu presa per recuperare l'evento del 2020, saltato a causa covid. Stavolta, invece, è "una risposta politica all’inasprimento del clima d’odio che colpisce ogni giorno le persone LGBTQIA+", come fanno sapere dal Comitato organizzativo.

"Due territori, due contesti differenti, una stessa volontà: dare voce alle persone LGBTQIA+ in un periodo sociale e politico in cui visibilità, diritti e autodeterminazione sono sotto attacco più che mai", aggiungono ancora.

Lazio Pride a Ostia nell'anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini

Il Lazio Pride torna nel mese di luglio. L'appuntamento è a Ostia il 12 luglio 2025: nel cinquantesimo anno dalla morte di Pier Paolo Pasolini, il Lazio Pride torna sul litorale romano. Questa scelta arriva in un momento in cui Roma è teatro di quotidiane aggressioni nei confronti di persone LGBTQIA+, l'ultima a danno di tre ragazze transgender, soltanto il fine settimana scorso.

Secondo quanto previsto dal percorso del corteo, la manifestazione farà tappa davanti al monumento dedicato a Pasolini: "Lo facciamo perché è stato ucciso dall'omotransfobia – dicono dal Comitato Organizzativo – Per noi è un omaggio e un atto dovuto per chi ha raccontato le vite ai margini, come rivendicazione collettiva di spazio, corpo e memoria".

L'appuntamento il 13 settembre a Rieti, a 4 anni dall'ultimo Lazio Pride

Dopo quattro anni, stavolta il 13 settembre, il Lazio Pride torna anche a Rieti. "In una provincia dove l’isolamento e la mancanza di spazi sicuri sono ancora realtà quotidiana, tornare in piazza significa rompere l’invisibilità, reclamare voce e costruire reti di resistenza", dicono. L'ultima volta, infatti, è stato organizzato nella provincia appenninica nel 2021 e ha fatto molto discutere per la decisione del comune di negare il patrocinio (storia che, negli anni successivi, si è ripetuta, stavolta da parte dalla Regione Lazio).

Perché la doppia data del Lazio Pride nel 2025

"Una a risposta politica all’inasprimento del clima d’odio che colpisce ogni giorno le persone LGBTQIA+. Una presa di parola collettiva contro le aggressioni,m sempre più frequenti e sempre più violente, contro le nostre vite, i nostri corpi e i nostri affetti. È un risposta netta all’omolesbobitransfobia, al sessismo e al razzismo che si intrecciano nei luoghi di lavoro, a scuola nei quartieri, nelle strade". Queste le ragioni per cui, in questo 2025, sono stati organizzati due Lazio Pride.

"È un atto di rivendicazione, ma anche di cura. Ancora una volta ci saremo e saremo nelle periferie, nelle province, nei luoghi dove troppo spesso si decide di non guardare. Ai margini, dove l’oppressione è realtà", hanno poi concluso dal Comitato Organizzativo.