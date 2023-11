L’avvicina e le offre un passaggio, poi la stupra: arrestato ragazzo di 22 anni L’ha notata nella notte del primo novembre e le ha offerto un passaggio a casa: l’ha costretta a seguirlo in un casolare e poi l’ha violentata. Poi è riuscita a fuggire.

A cura di Beatrice Tominic

È successo in provincia di Latina nella serata di martedì scorso, verso la mezzanotte del primo novembre. Un ragazzo che si trovava in sella al suo motorino ha notato una ragazza che si stava muovendo a piedi, da sola. Il ragazzo l'ha avvicinata, le ha chiesto se volesse un passaggio a casa e l'ha invitata a salire in motorino. Una volta sul mezzo, però, si sono ritrovati in una via isolata e ha costretto la giovane a seguirlo in un casolare a pochi passi da lì. Una volta all'interno della struttura l'ha aggredita e l'ha violentata, come riportato da la Repubblica.

Le violenze nel casolare

Lo stupro è avvenuto all'interno del casolare isolato, nella campagna pontina. Approfittando di un momento di distrazione dello stupratore, la ragazza è riuscita a fuggire dalla struttura e a sottrarsi alle violenza. Ha iniziato a correre fuori, poi è rimasta al buio in aperta campagna, vagando nella zona, ancora sotto shock per quanto subito. Dopo qualche ora, un passante si è accorto di lei e l'ha soccorsa, portandola in ospedale a Latina

La ragazza soccorsa e l'arresto

Una volta arrivata nella struttura sanitaria, medici e infermieri l'hanno sottoposta alle cure e del caso. La visita in ospedale ha sciolto ogni dubbio e ha confermato la violenza sessuale subita dalla ragazza. Oltre allo stato di shock per la violenza, la giovane ha riportato un trauma cranico, contusioni ed escoriazioni, con una prognosi di 10 giorni

La ragazza e la persona che l'ha soccorsa si sono poi rivolti ai carabinieri della stazione di Priverno, comune dell'entroterra fra il capoluogo pontino e Ceccano. Sono lo che hanno immediatamente aperto le indagini per cercare di rintracciare l'identità del ventiduenne. In breve tempo i militari sono riusciti a rintracciare lo stupratore, trasferito in carcere in attesa dell'interrogatorio.