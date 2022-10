Lavoro Roma, concorso Atac per 350 nuovi autisti: come partecipare al bando La domanda di partecipazione al bando Atac per la selezione e assunzione di 350 autisti può essere inviata online a partire dal giorno 3 ottobre e fino alle 23.59 del giorno 17 ottobre 2022.

A cura di Enrico Tata

Atac ha pubblicato un bando per selezionare fino a 350 autisti da assumere tra iil 2023 e il 2024. La domanda di partecipazione può essere inviata online a partire dal giorno 3 ottobre e fino alle 23.59 del giorno 17 ottobre 2022. Qua tutte le informazioni e il link per il form della candidatura.

I requisiti per accedere al bando Atac per autisti

Questi i requisiti necessari per accedere al bando Atac:

avere almeno 21 anni

ottima conoscenza dell'italiano

avere la patente di guida categoria D

essere in possesso di CQC Persone, Carta di Qualificazione del Conducente

essere in possesso, almeno, del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media)

Questi i requisiti preferenziali che danno diritto a punti aggiuntivi:

esperienza almeno biennale come conducente in Società di TPL o nel settore Gran Turismo

essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (5 anni) o titolo di studio superiore

essere residente nella Provincia di Roma

essere in possesso della patente di guida della categoria E in corso di validità

Concorso Atac, come si svolgeranno le prove

Ci sarà una prima fase di screening, poi i candidati idonei sosterranno un test psicoattitudinale somministrato da psicologi. In seguito ci sarà un colloquio finale che avverrà probabilmente tra il 15, 16 e 17 novembre 2022. Per partecipare al bando, ricordiamo occorre inviare la domanda online entro il 17 ottobre 2022.

L'assessore Patanè: "Primo passo per rilancio dell'azienda"

"Il bando è il primo passo verso il rilancio dell’azienda in vista dell’uscita dal Concordato. Atac in questo modo evita soluzioni tampone ed emergenziali e segue la strada delle assunzioni stabili perché, come abbiamo sempre sostenuto fin dal nostro arrivo, l’azienda ha bisogno di personale qualificato per il trasporto pubblico locale, per la città di Roma e per il particolare tipo di servizio che i conducenti devono svolgere. Quello di oggi è uno step importante e necessario in vista dell’approvazione del nuovo contratto di servizio, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2023, in cui chiederemo all’azienda un miglioramento sia dal punto di vista della qualità che della quantità di trasporto pubblico, all’interno di una strategia complessiva che permetterà ad Atac di rinnovarsi e rilanciarsi", ha dichiarato in una nota l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè.