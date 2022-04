Lavori stradali a Roma, macchina in sosta vietata circondata dagli scavi del cantiere Il proprietario di questa Citroen Grigia dovrà aspettare la fine del cantiere per poter riprendere la sua macchina (e probabilmente dovrà pagare una salatissima multa).

A cura di Enrico Tata

Foto Corriere della Sera

Invece di attendere l'arrivo del carroattrezzi, gli addetti del cantiere hanno preferito una soluzione certamente più veloce, ma assai strana: hanno transennato l'area dei lavori e hanno realizzato gli scavi necessari per procedere. Il tutto con la macchina ancora parcheggiata lì. Adesso la vettura è circondata da voragini e transenne e quindi il proprietario di questa Citroen Grigia dovrà aspettare la fine della messa in posa della fibra ottica per poter riprendere la sua macchina (e probabilmente dovrà pagare una salatissima multa). Il fatto è avvenuto a Roma. La curiosa notizia è stata riportata da Fabrizio Peronaci sul Corriere della Sera.

Un caso simile: le strisce pedonali dipinte intorno alle macchine

L'episodio è simile a quello delle strisce pedonali (abbiamo raccontato diversi episodi in diverse zone della città) realizzati intorno alle automobili in sosta, senza aspettare l'arrivo del carroattrezzi per rimuoverle. In quel caso il lavoro non veniva neanche terminato, ma in questo si spera che almeno la presenza della macchina non abbia danneggiato lo svolgimento del cantiere e che almeno la decisione degli operai non abbia arrecato un danno per il completamento dei lavori.

Nella galleria in basso alcuni esempi di strisce pedonali incomplete, dipinte cioè intorno alle automobili parcheggiate in sosta vietata. Anche in questi casi gli operatori hanno preferito procedere senza aspettare il carroattrezzi.