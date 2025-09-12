Lavori alla stazione Roma Trastevere: quali sono le linee interessate e i possibili disagi

I lavori si svolgeranno dal 16 settembre all’11 dicembre in orario notturno, dalle 18.30 alle 5.30 fra martedì e mercoledì e fra mercoledì e giovedì. Interessate le linee che passano da Roma Trastevere, ma anche il Leonardo Express per l’aeroporto di Fiumicino.

Dal 16 settembre e fino all’11 dicembre, la stazione di Roma Trastevere sarà oggetto di importanti lavori di manutenzione. Gli interventi causeranno modifiche alla circolazione dei treni su diverse linee del Lazio. Disagi in vista, quindi, per i pendolari e per chi viaggia: treni cancellati e modifiche su più linee del Lazio.

Cantieri a Roma Trastevere: orari e linee interessate

I cantieri saranno attivi ogni settimana in orario notturno, dalle 18.30 del martedì alle 5.30 del mercoledì, e dalle 18.30 del mercoledì alle 5.30 del giovedì. Viaggiatori e pendolari dovranno affrontare cancellazioni, limitazioni di percorso e variazioni d’orario. In particolare per quanto riguarda le linee Orte – Fiumicino, Roma – Viterbo e Roma – Vigna Clara.

Attenzione anche per chi deve raggiungere l’aeroporto di Fiumicino. La maggior parte delle corse del Leonardo Express, il treno veloce tra lo scalo e Roma Termini, verranno soppresse nelle fasce orarie interessate dai lavori.

Bus sostitutivi fra Roma e comuni limitrofi

Per aiutare i viaggiatori, sarà attivato un servizio di bus sostitutivi per mantenere i collegamenti fra le principali stazioni di Roma (Termini, Ostiense, Tiburtina) con l’aeroporto e con gli altri comuni come Fiumicino, Monterotondo-Mentana, Poggio Mirteto e Orte.

Le fermate delle navette sostitutive sono state collocate nei piazzali esterni delle stazioni, salvo alcune eccezioni. Meglio consultare il sito di Trenitalia e verificare con attenzione orari e possibili variazioni prima di mettersi in viaggio, così da evitare disagi o imprevisti.

Manutenzione alla Stazione Termini

Dall’8 settembre al 21 ottobre i viaggiatori delle linee regionali dirette a Roma dovranno fare i conti anche con disagi causati da lavori di manutenzione a Termini. Le tratte più coinvolte sono la Roma-Nettuno, la Roma-Avezzano e la Roma-Napoli: molti convogli non faranno più capolinea nella stazione centrale, ma a Roma Tiburtina, con variazioni che interesseranno sia le corse mattutine sia quelle serali.