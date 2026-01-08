Lavori Acea sulla rete idrica, Fiumicino senz’acqua per 13 ore: le zone interessate

Immagine di repertorio

Manca l'acqua in alcune vie di Fiumicino. Acea Ato 2 ha comunicato che per lavori di manutenzione straordinaria parte del Comune in provincia di Roma potrebbe restare senz'acqua tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio 2026. In particolare, si legge in un comunicato, dalle ore 18.00 di mercoledì alle ore 7.00 "è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l'efficienza del servizio". Terminati gli interventi in programma l'acqua tornerà regolarmente nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.

L'elenco delle vie interessate dall'interruzione idrica tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio a Fiumicino

Ecco l'elenco delle vie di Fiumicino interessate dall'interruzione idrica tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio a Fiumicino. Inoltre si potrebbero verificare abbassamenti di pressione anche nelle strade limitrofe a quelle direttamente coinvolte.

Via Portuense (dal ponte 2 Giugno al civico 1939)

Via Fulco Ruffo di Calabria

Via Giuseppe Miraglia

Via Remo La Valle

Via Mario Calderara

Via Corradino D'Ascanio

Via Ugo Baistrocchi

Via Celestino Usuelli

Via Coccia di Morto

Piazza Generale CArlo Alberto Dalla Chiesa

Via delle Tinche

Via delle Tartarughe

Via delle Vongole

Dove verranno posizionate le autobotti

Per ridurre al minimo i disagi dovuti all'interruzione idrica, un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile in piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, fino al termine dell'intervento. "Per i casi di effettiva e improrogabile necessità – il Comune di Fiumicino informa che – potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335".