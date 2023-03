Lavoratori in nero e più posti letto del dovuto: Guest House chiusa per 5 giorni Il questore ha chiuso per cinque giorni una Guest House in zona Porta Pia a Roma. Ospitava più persone del dovuto e aveva lavoratori in nero.

A cura di Alessia Rabbai

Lavoratori in nero e posti letto non autorizzati. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno sospeso la licenza per cinque giorni a una Guest House in zona Porta Pia a Roma. Si tratta di una forma d'alloggio simile al Bed&Breakfast, in cui un'abitazione privata o parte di essa viene adibita ad accogliere ospiti. A firmare il provvedimento è stato il questore di Roma, secondo l'articolo 100 del tulps, che prevede la sospensione della licenza di un esecizio nei casi in cui all'interno di quest'ultimo siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o se costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento si inserisce nell'ambito dei controlli da parte della Polizia di Stato all'interno delle strutture ricettive della Capitale.

I poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura di Roma hanno svolto degli accertamenti all'interno della struttura ricettiva. È emerso che c’erano più posti letto di quelli autorizzati; alcuni ospiti non erano stati regolarmente registrati e segnalati alla Questura, come deve avvenire in tutte le forme che prevedono pernottamento, che siano case private, B&b oppure hotel, con la tempstiva trasmissione dei documenti alla polizia, per le verifiche sugli ospiti. Il dipendente presente durante il controllo veniva pagato in nero, non aveva infatti alcun contratto di lavoro. Terminate le verifiche è stato emesso il provvedimento di sospensione temporanea dell'attività e la Guest House resterà chiusa per cinque giorni.