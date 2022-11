Lavoratore bengalese picchiato da dieci ragazzini sull’autobus: è in ospedale, caccia al branco L’uomo aveva appena staccato dal turno di lavoro in un ristorante del centro di Roma e stava tornando a casa. In dieci lo hanno aggredito mentre stava tornando a casa.

A cura di Natascia Grbic

Un lavoratore bengalese di trentatré anni è stato picchiato da un gruppo di circa dieci adolescenti mentre stava tornando a casa dal lavoro. L'aggressione, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, è avvenuta su un autobus della linea Atac nei pressi di piazza Venezia a Roma, nella notte di sabato. I bulli sono scappati, facendo perdere le proprie tracce, almeno per il momento. Le telecamere di sorveglianza montate a bordo del bus 201, infatti, potrebbero aver ripreso tutto.

Il 33enne, che aveva appena staccato dal turno di lavoro in un ristorante del centro e stava tornando a casa, è stato portato in ospedale in codice giallo per i colpi ricevuti al volto. Era salito sull'autobus della linea 201 dopo il lavoro come ogni sera, diretto al suo appartamento di Centocelle, quando è stato avvicinato dal gruppo di ragazzi – sembra anche alcuni minorenni – accerchiato e picchiato. Un'aggressione brutale, avvenuta senza nessun motivo, in cui all'uomo sarebbero stati anche rivolti insulti razziali.

A chiamare il 112 è stato l'autista dell'autobus, che ha assistito all'aggressione. I ragazzi hanno portato via il telefono alla vittima e si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il 33enne, soccorso, è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito dove è stato tenuto in osservazione per valutare l'entità delle ferite riportate alla testa.

Gli investigatori stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona per identificare il gruppo di bulli. Già nelle prossime ore potrebbero essere raggiunti dalla polizia. Anche il telefono dell'uomo, rubato dai ragazzi, potrebbe fornire informazioni sulla loro posizione.