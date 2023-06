L’autista di un bus Atac a Roma parla al telefono mentre guida: “Ho chiamato Jessica…” Ancora una volta a Roma un autista di un bus Atac è stato sorpreso al telefono mentre il mezzo è in movimento. Non solo: per qualche secondo ha sollevato entrambe le mani dal volante.

A cura di Enrico Tata

Sta diventando ormai la consuetudine e non un'eccezione. Ancora una volta a Roma un autista di un bus Atac è stato sorpreso al telefono mentre il mezzo è in movimento. Non solo: per qualche secondo ha sollevato entrambe le mani dal volante, una per tenere lo smartphone attaccato all'orecchio e l'altra per mimare un gesto con il suo interlocutore. Il video è stato postato su Twitter da Ugo Quinzi: "Non è che càpitano tutte a me, è che a Roma si guida proprio così, sui mezzi pubblici. E siccome mentre parlano al telefono i romani gesticolano, possono anche togliere entrambe le mani dal volante".

Stando alle regole un autista può telefonare mentre guida, ma utilizzando un'auricolare. Una e non due perché non può essere completamente isolato dall'ambiente esterno.

Come detto, i precedenti sono ormai molti: il 27 aprile scorso, per esempio, un autista Atac è stato filmato mentre guidava senza le mani sul volante, poiché impegnate a mandare messaggi sullo smartphone.

A ottobre scorso il caso più eclatante, pubblicato su Twitter sempre dal signor Quinzi: un autista guidava mentre guardava un film con lo smartphone appoggiato sul volante. "Sugli autobus di Roma è sempre più frequente osservare che il posto di guida è schermato alla buona da sguardi indiscreti. Così non si vede né il viso del conducente né il numero di vettura. Un espediente utile per evitare il riconoscimento in certi casi. Come vi racconto. Sono sicuro che Atac non farà nulla. Già consentire l'uscita di mezzi i cui conducenti, protetti da una cabina, sfuggono al controllo dei passeggeri (la cui sicurezza è nelle mani di una sola persona) la dice lunga sulle sue capacità di intervento", aveva scritto Quinzi.