Latina, investito mentre attraversa la strada col deambulatore: morto 83enne Un uomo di 83 anni è morto ieri all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo essere stato investito da una Yaris in via Bruxelles. L’anziano stava attraversando la strada col deambulatore quando è stato colpito dalla vettura. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate, ed è morto poco dopo in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 83 anni è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 10 novembre, a causa di un grave incidente stradale avvenuto a Latina in via di Bruxelles. Secondo le prime informazioni emerse, il signore stava attraversando la strada con un carrellino per deambulare, quando è stato preso in pieno da una Yaris guidata da un uomo, che si è subito fermato a prestare soccorso. Purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare: le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate ed è morto poco dopo nonostante i tentativi dei soccorsi del 118 di salvargli la vita. L'83enne è stato portato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma il decesso è avvenuto poco dopo il trasporto in ospedale. Grande cordoglio a Latina, dove l'uomo viveva. L'incidente che gli è costato la vita è avvenuto a poca distanza dalla sua abitazione: un dettaglio che rende ancora più tragico quando avvenuto.

Investito 83enne in via Bruxelles, indagini in corso

Sull'incidente costato la vita all'anziano di 83 anni indaga la Polizia Locale di Latina. La dinamica è ancora da chiarire, e spetterà ai vigili urbani accertare eventuali responsabilità del sinistro. Il conducente della Yaris rischia adesso un'accusa per omicidio stradale. L'uomo è stato ascoltato dagli agenti, che stanno cercando di ricostruire cos'è accaduto e come sia stato possibile che la macchina abbia urtato l'anziano, che stava attraversando la strada. L'incidente è avvenuto vicino le strisce pedonali, il carrellino che l'uomo usava per deambulare è stato scaraventato a diversi metri di distanza per l'impatto. L'auto non ha invece riportato gravi danni, e si è fermata subito dopo aver urtato l'uomo.