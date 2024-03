Lascia il boss di Primavalle, lui picchia e ricatta il nuovo fidanzato: torna in carcere Manolo Zioni L’uomo era già stato arrestato nel 2014 con l’accusa di aver cercato di uccidere un personal trainer insieme a De Pau, il killer che nel 2022 uccise tre donne a Prati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna in carcere Manolo Zioni, il 36enne già noto alle cronache per reati legati alla malavita romana. Questa volta però, le organizzazioni criminali non c'entrano nulla: l'uomo è stato arrestato per aver picchiato il nuovo compagno della sua ex e avergli estorto mille euro.

I fatti risalgono al 3 marzo scorso. Zioni continuava a perseguitare l'ex compagna, che lo aveva lasciato proprio perché molto violento nei suoi confronti. Anche quando stavano insieme la picchiava e la minacciava, fino a che lei ha deciso di dire basta e ha deciso di chiudere la relazione. Lui, però, non aveva nessuna intenzione di lasciarla in pace: e ha continuato a mandarle messaggi e seguirla, fino a che una settimana fa non l'ha vista uscire di casa col nuovo compagno.

Zioni li ha pedinati con l'auto e ha tamponato uomo. Sceso dall'auto, ha picchiato il malcapitato e ha poi preteso 1500 euro in contanti per ‘riparare' il danno alla macchina. Lo ha persino accompagnato al bancomat per assicurarsi che prendesse i soldi. Dopo essersene andato però, è stato denunciato: la vittima ha chiamato il 112 e raccontato cosa accaduto. È stato proprio Zioni, tre giorni dopo l'episodio, a presentarsi in commissariato. Gli agenti lo hanno arrestato e portato in carcere.

Leggi anche Si butta in mezzo ai binari e va nella cabina di pilotaggio del treno: 25enne paralizza la stazione

Come detto, quello di Manolo Zioni è un nome noto alle cronache giudiziarie. L'uomo è stato arrestato una prima volta nel 2011 perché accusato di essere l'autore di tre rapine, ma era un abbaglio: il 36enne, dopo aver passato alcuni mesi in carcere, è stato assolto e risarcito. Qualche anno dopo però, viene accusato del tentato omicidio di un personal trainer per un debito di droga: e in quell'occasione non avrebbe agito da solo, ma con Giandavide De Pau, l'autista del boss Michele Senese che nel 2022 uccise tre donne a Primavalle.