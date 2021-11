L’appello di Massimo che ha un rifugio di animali vicino Roma: “Aiutateci a salvarne ancora” Mancano 500 zolle per l’acquisto di un nuovo terreno che ospiterà altri animali salvati dallo sfruttamento nel Santuario Capra Libera Tutti di Massimo Manni.

A cura di Alessia Rabbai

Massimo Manni (Foto di Violetta Canitano)

"Aiutateci a salvare ancora più animali di quelli che già ospitiamo, il rifugio si sta ampliando e mancano solo 500 zolle per acquistare il nuovo terreno". È l'appello di Massimo Manni, con un passato da ex allevatore, che da anni gestisce il Santuario Capra Libera Tutti nelle campagne di Nerola, vicino Roma. Un luogo meraviglioso, che accoglie gli animali reduci dallo sfruttamento e che si può visitare per interagire con loro ed entrare in contatto con la natura. Ha lanciato una raccolta fondi attraverso GoFundMe dal nome ‘Dona una zolla al Santuario'. Massimo ha un grande progetto: quello di allargare i cinque ettari di terreno in cui già vivono sotto la sua protezione circa 300 animali, per poterne accogliere ancora. Si tratta di animali provenienti dall'Industria Zootecnica, che erano destinati a finire al macello, oppure maltrattati e abbandonati.

Un traguardo per il raggiungimento del quale mancano poche centinaia di zolle, per un valore complessivo di 10mila euro, e per farlo serve l'aiuto di tutti. Il terreno che Massimo acquisterà per gli animali è grande altri cinque ettari ed è confinante, di proprietà di un cacciatore, che ha deciso di venderlo. "Una volta raggiunto l'obiettivo, il santuario circonderà tutta la montagna – spiega entusiasta – L'iniziativa ha riscosso una grande adesione e finalmente siamo in dirittura d'arrivo". Il nuovo terreno, dal valore totale di 160mila euro, è stato suddiviso in 8mila zolle dal valore di 20 euro ciascuna. "Se avete piacere di aiutarci a concludere questa impresa compratele, una volta raggiunto il traguardo festeggeremo insieme".

Rifugi e santuari degli animali liberi

Fanpage.it aveva già incontrato Massimo, che ci aveva parlato di cosa sono i santuari e i rifugi degli animali liberi e perché è importante contribuire alla loro esistenza e sostentamento: "Sono la roccaforte della liberazione degli animali, che vengono aiutati a sottrarsi allo sfruttamento degli uomini, che può essere un allevamento, un mattatoio, tanti anche gli animali che si liberano da soli, trovati vaganti per strade, parchi e chiamano noi. Se non ci fossero i santuari non si saprebbe dove metterli". A differenza delle fattorie didattiche, zoo e altre realtà in cui vengono allevati per la loro carne o utilizzati per la produzione di latte, uova e lana, in questi luoghi non vengono utilizzati per nulla e vivono liberi, tutti insieme. Sono realtà virtuose con innumerevoli spese alle quali far fronte, che ad oggi non sono riconosciute a livello giuridico e non ricevono alcun sostegno da parte dello Stato. Esiste inoltre una rete che riunisce i santuari italiani, che si possono visitare per incontrare gli animali e partecipare ad eventi benefit per aiutarli a sopravvivere.