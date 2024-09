video suggerito

L'appello di Giacomo che ha perso la fede nuziale: "Aiutatemi a ritrovarla, è la mia vita" Giacomo ha perso la fede nuziale, ricordo del suo matrimonio e simbolo dell'amore per sua moglie Ornella. Ha lanciato un appello su Facebook, per chiedere ai residenti della Magliana di aiutarlo a ritrovarla.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

"Oggi ho perso la mia fede nuziale alla Magliana. Per favore, aiutatemi a ritrovarla. È tutta la mia vita". A lanciare l'appello sui social network è Giacomo, un cittadino, che ha chiesto la collaborazione degli abitanti del quartiere e degli utenti. "Se qualcuno avesse trovato una fede nuziale con dentro scritto Ornella e la data del mio matrimonio 23.7.1978 per favore me la restituisca, è la mia. Per me ha un valore immenso, è la mia stessa vita. Se qualcuno la trovasse e avesse intenzione di farmela riavere, ne sarei felicemente grato" si legge in un gruppo Facebook di quartiere. "Mi rendo conto che sarebbe un miracolo ritrovarla, ma io ci spero".

I commenti non hanno tardato ad arrivare: "Dove l'hai persa? Ti ricordi il punto esatto in cui ti sei accorto di non averla più al dito?" chiede Carmen. "Si ricorda il percorso che ha fatto, magari così restringiamo le ricerche perché la Magliana è grande e le strade sono tante – scrive Chiara – Spero che la ritrovi". Giacomo crede di aver perso la fede orientativamente tra tra via Pescaglia e la pista ciclabile e zona circostante. "Presterò attenzione in quel punto – gli risponde un'altra Chiara – le auguro che possa ritrovarla e che qualcuno di buon cuore la prenda e la metta da parte".

"Spero che la trovi una brava persona – scrive Arianna – tantissimi anni fa in mezzo al vecchio mercato trovai una medaglia, che ho restituito al proprietario. L'augurio che le faccio dato che un ogetto di grande valore affettivo è che accada questo anche a lei". Alcuni residenti del quartiere si sono mobilitati per aiutare Giacomo a ritrovare la sua fede. Speriamo che la vicenda si concluda con il lieto fine e che Giacomo riesca a ritrovare la sua fede.