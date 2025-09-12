L’appello della figlia di una prof investita e finita in coma: “Aiutatemi a trovare il pirata della strada”

Giulia lancia un appello alla ricerca di testimoni che abbiano assistito all’investimento di sua madre: “Un’auto pirata l’ha travolta e si trova in coma farmacologico, chi ha visto qualcosa mi contatti”.

Immagine di repertorio

"Aiutatemi a trovare testimoni dell'incidente in cui mia madre è stata investita e a seguito del quale è finita in coma farmacologico". È l'appello di Giulia Carrera, cinquantatré anni, figlia di una professoressa rimasta coinvolta in un grave sinistro. La donna, di ottantasette anni, si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Umberto I, le sue condiizoni sono gravi. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17 di mercoledì 3 settembre all'altezza del civico 24 di via Luigi Capuana nel quartiere Talenti a Roma. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che cercano di risalire al pirata della strada, il quale non è stato ancora trovato.

La donna al momento dell'incidente stava facendo una passeggiata per il quartiere come sua abitudine: "Mia madre stava attraversando sulle strisce pedonali in corrispondenza di via Cecco Angiolieri dal lato parco al lato dei palazzi quando una macchina, una Toyota Aygo di colore grigio scuro, l'ha travolta. Il conducente è scappato, senza fermarsi a prestarle soccorso". A seguito dell'impatto l'anziata è stata scaraventata sull'asfalto, riportando traumi seri. A soccorrerla il personale sanitario giunto con l'ambulanza, che l'ha trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, dov'è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva e si trova in coma farmacologico.

La macchina nella fuga dopo l'urto avrebbe perso lo specchietto sinistro. Ora la donna cerca testimoni, che possano rilasciare le proprie dichiarazioni ai vigili urbani per ricostruire la dinamica dell'accaduto e cercare di risalire all'identità del pirata della strada. "Mia madre è ancora in terapia intensiva in pericolo di vita, sarebbe davvero importante se qualcuno potesse fornirmi qualsiasi particolare, anche solo un numero della targa o altro. Contattatemi in privato su Facebook, grazie".