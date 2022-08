L’appello della Croce Rossa: “Scomparsa Barbara Bellanti, chi l’ha vista ci contatti subito” L’appello: “Barbara è una persona estremamente fragile, chiunque la vedesse può contattarci lasciando un commento a questo post”.

A cura di Enrico Tata

La signora Barbara Bellanti, 51 anni, è scomparsa da alcuni giorni e la Croce Rossa ha pubblicato un post su Facebook per chiedere a chiunque l'abbia avvistata di comunicarlo immediatamente. La donna ha un deficit cognitivo ed è affetta da diverse patologie. Stando a quanto si apprende, si è allontanata lo scorso 13 agosto dalla struttura che l'aveva in cura e cioè quella delle suore di via Giammichele, zona Borghesiana, estrema periferia Sud Est di Roma. "Non sappiamo se Barbara si è allontanata contro la sua volontà o meno", si legge ancora sul post della Croce Rossa.

Presso il commissariato di polizia più vicino è stata presentata subito una denuncia di scomparsa. "Barbara è una persona estremamente fragile, chiunque la vedesse può contattarci lasciando un commento a questo post, inviare un messaggio a questa pagina facebook oppure inviare un'email a sociale@criroma6.org. Vi preghiamo di dare massima condivisione".

Di seguito riportiamo il post della Croce Rossa pubblicato su Facebook.

"Se non sbaglio l'ho vista il 13 agosto verso l'una al negozio dei cinesi sulla Casilina, che chiedeva qualcosa alla cassa", la segnalazione di una signora, che dovrà adesso essere verificata. "Grazie per la segnalazione, verrà girata al nostro staff per le ulteriori verifiche", la risposta della Croce Rossa, Comitato Municipio VI di Roma.