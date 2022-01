Lanuvio, la strage degli anziani nella casa di riposo: oggi gli indagati sono 4 Salgono a 4 gli indagati per la morte di 5 anziani fra i 67 e i 100 anni, avvenuta nella casa di riposo Villa Diamante a Lanuvio nella notte fra il 15 e il 16 gennaio 2021.

Ѐ passato poco più di un anno dalla strage degli anziani rimasti vittima di una fuga di monossido di carbonio nella casa di riposo a Lanuvio, comune dei Castelli Romani che si trova circa 33 chilometri più a sud rispetto alla capitale. Alla base della perdita di gas, secondo la procura di Velletri, c'è la mancata revisione della caldaia.

Oggi gli indagati sono 4, fra cui il gestore della casa di riposo, che rischia di trovarsi a processo accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni plurime. Gli altri 3 individui nella lista degli indagati, invece, sono le due socie amministratricie, infine, l'operaio che ha installato la caldaia.

Le indagini e la mancata revisione

Secondo l'accusa, come si legge oggi in un articolo de Il Corriere della Sera, non è difficile notare la mancata manutenzione della caldaia a causa dei danneggiamenti del condotto di aspirazione, che, completamente deformato, ha ostacolato il corretto flusso dell'aria. Stando ai controlli, a queste condizioni, si aggiunge anche la mancanza del condotto di evacuazione che collega la caldaia alla canna fumaria: ciò ha impedito al gas di uscire all'esterno. Il monossido di carbonio, gas inodore (di cui era impossibile accorgersi), si è quindi riversato all'interno della struttura, portando alla morte dei 5 anziani e all'intossicazione delle altre persone.

La strage di Lanuvio

Nella mattinata del 16 gennaio 2021, il personale di servizio della casa di riposo Villa Diamante, in via Giove Nuovo, all'inizio del turno di lavoro, ha trovato 5 anziani, uomini e donne fra i 67 e i 100 anni, privi di vita, morti nel sonno, e altre 7 persone intossicate gravemente, fra cui due operatori sanitari.