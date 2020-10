Dai 170/190 pazienti ricoverati tra luglio e agosto agli attuali 678 ricoveri ordinari comunicati ieri, 2 ottobre, dalla Regione Lazio (questi numeri non tengono conto dei pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva). Nelle ultime tre settimane le persone nei reparti Covid sono quasi raddoppiate: erano 365 lo scorso 11 settembre, 313 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i posti letto occupati nelle terapie intensive si passa dai 10/13 di luglio, ai 7/8 di agosto fino ad arrivare ai 49 comunicati ieri. Lo scorso 11 settembre erano 14, 35 in meno. Praticamente sono triplicati in tre settimane. Per far fronte a questo aumento dei casi la Regione Lazio ha dispiegato nuovamente gran parte della rete ospedaliera Covid. La ‘fase 6' dell'emergenza Coronavirus nel Lazio ha permesso l'attivazione di circa un migliaio di posti nei reparti ordinari e circa 200 in terapia intensiva.

L'ordinanza di Zingaretti: mascherine obbligatorie anche all'aperto

Per ora, quindi, l'aumento dei ricoveri non è preoccupante e non mette in affanno o addirittura in crisi il sistema sanitario della nostra regione, ma per cercare di limitare l'aumento dei casi nelle prossime settimane, il presidente Zingaretti ha varato, come ha già fatto il governatore De Luca in Campania, un'ordinanza che introduce l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Nelle ultime settimane, stando a quanto si legge nei bollettini diramati dalla Regione, stanno calando i casi di rientro dalle vacanze, ma si assiste a un aumento dei casi segnalati dai medici di famiglia e dei casi con un link familiare. Il virus, quindi, ha cominciato a circolare, se pur lentamente, all'interno delle famiglie. Nel Lazio, secondo le ultime stime del Ministero della Salute, l'incide di trasmissibilità del virus Rt ha superato quota 1 e si attesta a 1,09.