Lanciano forno a microonde su un autobus: individuati e denunciati due ragazzi Mentre uno si sporgeva per lanciare l’elettrodomestico, l’amico ha ripreso la scena con il cellulare: denunciati per danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizi.

A cura di Beatrice Tominic

In rosso il forno a microonde.

Si è affacciato dalla balconata per verificare a che punto si trovasse l'autobus. Poi, indossando la sua felpa blu con tanto di cappuccio, si è sporto tenendo fra le braccia il forno a microonde. E lo ha gettato verso la strada.

È successo nella giornata dello scorso mercoledì 3 maggio, in viale Ignazio Silone, nel quartiere Laurentino, nella quadrante più a sud della capitale mentre stava percorrendo la strada un autobus della linea 723 a bordo del quale si trovavano alcuni passeggeri. Il piccolo elettrodomestico è atterrato sul tettuccio dell'autobus. Una volta sopra il veicolo è rimbalzato fino a far rompere l'anta con cui il fornetto si apriva. Dopo quanto avvenuto, l'autista del mezzo è stato costretto ad interrompere la corsa e a fare rientro in deposito per controlli al veicolo.

Davanti al ragazzo in felpa blu, proprio mentre stava lanciando il forno a microonde, un'altra persona ha ripreso l'intera scena: i tredici secondi dell'azione che hanno permesso di rintracciare i due e di assicurarli alla giustizia.

Le ricerche dei due ragazzi

Non appena segnalato quanto accaduto, gli agenti hanno aperto le indagini per rintracciare i due autori del gesto: la persona che ha lanciato sul tetto di un autobus il forno a microonde e l'amico che lo riprendeva da una posizione strategica per inquadrare lui, il lancio dell'elettrodomestico e l'atterraggio sul tetto dell'autobus.

Ad effettuare i controlli, sono stati gli agenti della Polizia di Stato del IX° Distretto Esposizione che hanno avviato le indagini e che in breve tempo sono riusciti a risalire all'identità dei due. Si tratta di due ragazzi italiani, oggi denunciati in stato di libertà per danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio.