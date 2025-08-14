Lancia il passeggino con la figlia di due anni in strada mentre passa un furgone: bambina ferita

Una bambina di due anni è rimasta ferita dopo che la madre l’ha lanciata in mezzo alla strada con il passeggino proprio mentre stava passando un furgone, il cui conducente fortunatamente è riuscito a frenare. La donna è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio.

Paura martedì mattina a Sezze, in provincia di Latina. Una donna con problemi mentali ha lanciato il passeggino con all'interno la sua bambina di due anni in mezzo alla strada proprio mentre passava un furgone. Il conducente è riuscito fortunatamente a frenare in tempo ed è sceso dal veicolo, sotto shock per l'accaduto. La piccola, spaventata e con qualche livido, sta fortunatamente bene, anche se ha riportato alcune escoriazioni per cui si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Come riportato da Il Messaggero, che ne ha dato notizia, sul posto sono arrivati in poco tempo i carabinieri della locale stazione. La donna, che abita poco distante, versava in un forte stato confusionale, e continuava a inveire contro chiunque si avvicinasse. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, mentre la bambina è stata portata in ospedale per essere medicata e poi affidata a una casa famiglia. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, solo la sera prima i carabinieri erano intervenuti nell'abitazione che la donna condivide con il suo compagno per una lite. Proprio lei avrebbe detto ai militari di essere vittima di maltrattamenti da parte dell'uomo. Accertamenti sono in corso anche in tal senso, tanto che la piccola è stata affidata non al padre ma a una casa famiglia, che se ne prenderà cura fino a nuova disposizione.

La bambina, fortunatamente, sta bene, anche se spaventata per quanto accaduto. Che la donna non fosse in sé è apparso subito chiaro alle persone che hanno assistito alla scena e che hanno infatti chiamato immediatamente i soccorsi. Sotto shock anche il conducente del furgone, che per un soffio è riuscito ad arrestare la corsa del mezzo e non investire la bambina.