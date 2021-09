Lancia bottiglia a un poliziotto durante corteo No Green Pass: arrestato manifestante di Forza Nuova La Polizia di Stato ha arrestato sabato un membro di Forza Nuova perché accusato di aver tirato una bottiglia contro le forze dell’ordine. L’organizzazione di estrema destra stava cercando di sfondare il cordone di polizia quando sono partiti spintoni e lanci di bottiglie che hanno portato all’arresto del 52enne.

La Polizia di Stato ha arrestato uno dei manifestanti che lo scorso sabato hanno spintonato e lanciato bottiglie contro le forze dell'ordine alla manifestazione contro il Green Pass che si è tenuta a Roma. Si tratta di P.A, 52enne membro di Forza Nuova: sarebbe stato proprio lui a lanciare una delle bottiglie che hanno ferito a un braccio un agente del Reparto Mobile, che è poi dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato subito aver lanciato la bottiglia e fermato, tra le urla dei pochi presenti che volevano sfondare il cordone delle forze dell'ordine e proseguire per le vie del centro.

Urla, spintoni e lanci di bottiglie al corteo No Green Pass a Roma

Ormai ogni sabato a Roma si tengono le manifestazioni contro il Green Pass, che non mancano di vedere la partecipazione di Forza Nuova. L'iniziativa si era svolta in un primo momento al Pantheon, dopodiché un gruppo di pochi manifestanti, composto per di più da neofascisti, ha deciso di provare a sfilare per le vie del centro, provando a spostarsi alla spicciolata per raggiungere un'altra manifestazione in piazza Santi Apostoli. Una volta arrivati a piazza Venezia, i manifestanti no green pass sono stati fermati dalla polizia in assetto antisommossa, che gli ha impedito di andare avanti. Ed è qui che sono scoppiate le tensioni, con Giuliano Castellino – già raggiunto dal Daspo nei giorni scorsi e soggetto alla sorveglianza speciale – in prima fila a discutere con le forze dell'ordine. La situazione, come documenta il video di Fanpage.it, è degenerata in breve tempo, con urla, spintoni e lanci di bottiglie, una delle quali ha colpito l'agente.