L’amico della cantautrice Ariete: “Travolto da un pirata della strada, cerco testimoni” L’amico della cantautrice Ariete, rimasto ferito in un incidente, cerca testimoni: “Chi ha assistito al sinistro in via Leone XIII si rivolga ai vigili urbani”.

A cura di Alessia Rabbai

Sergio Pellizzieri insieme alla cantautrice Ariete

"Cerco testimoni dell'incidente accaduto lunedì 6 marzo alle 9.23 in via Leone XIII all'altezza della stazione di benzina StarOil al civico 459". È l'appello di Sergio Pellizzieri, creator digitale e amico della cantautrice Arianna Del Giaccio alias Ariete. Il ventenne rimasto coinvolto in un sinistro ha riportato alcune ferite alle gambe e alle braccia e cinque giorni di prognosi, ma fortunatamente non è grave. Lo spavento però è stato tanto. Ora Sergio chiede aiuto ai lettori, per cercare di individuare l'autista dell'autocarro Ducato bianco che, come ha raccontato, "ha travolto a grande velocità e con molta forza il mio scooter, sbattendomi fuori strada e facendomi balzare diversi metri dalla moto, causandomi lesioni multiple". Sergio dopo l'incidente è andato al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy, dov'è stato medicato. "Potevo essere l'ennesima vittima della strada, bisogna fare qualcosa di concreto per evitare altri morti".

L'appello per la ricerca dei testimoni

Il conducente del Ducato a suo dire si sarebbe dileguato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, senza fermarsi a prestare soccorso: "Si è allontanato con velocità, fortunatamente una cittadina di passaggio mi ha aiutato". Sul posto ricevuta la segnalazione dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIII Gruppo, che hanno svolto gli accertamenti di rito. Le indagini sono in corso, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire al presunto autista in fuga. "Chiunque abbia assistito all'incidente, magari trovandosi di passaggio e abbia informazioni utili, si rivolga ai vigili urbani del Gruppo Aurelio". I vigili stanno anche verificando se in zona siano presenti telecamere di sorveglianza, che possano aver immortalato l'accaduto.