L’aeroporto di Fiumicino nominato il migliore d’Europa: è la quinta volta consecutiva

L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino ha ricevuto a Praga il premio ACI Europe per gli scali oltre 40 milioni di passeggeri. Nel 2025 ha superato quota 51 milioni di viaggiatori.

Il Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino è stato nominato, per l'ottava volta dal 2018 e per la quinta volta consecutiva, il miglior aeroporto d'Europa. Lo scalo romano si è confermato al vertice della categoria delle strutture da oltre 40 milioni di passeggeri. Il riconoscimento è stato assegnato da ACI Europe, l'associazione che riunisce gli aeroporti del continente, durante il congresso annuale del settore che si è svolto a Praga. "Confermare ancora una volta Roma Fiumicino al vertice degli aeroporti europei significa poter dare continuità a un modello industriale che coniuga qualità del servizio, efficienza operativa, innovazione applicata e sostenibilità ambientale", ha dichiarato l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. "Se Roma è tornata grande lo ha fatto anche grazie al suo aeroporto", ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri.

Aeroporto di Fiumicino, 51 milioni di viaggiatori nel 2025

Il premio viene attribuito ogni anno agli scali che si distinguono per qualità dei servizi, innovazione tecnologica, efficienza operativa e sostenibilità ambientale. La valutazione è affidata a una giuria composta da rappresentanti di istituzioni e organismi del settore dell'aviazione civile europea. Per Fiumicino si tratta di un ulteriore riconoscimento dopo quello ottenuto a febbraio nell'ambito del programma Airport Service Quality di ACI World, basato invece sulle valutazioni espresse direttamente dai passeggeri.

Nel 2025 il principale aeroporto italiano ha superato per la prima volta la soglia dei 51 milioni di viaggiatori. Numeri che hanno spinto Aeroporti di Roma a presentare un piano di sviluppo di lungo periodo che prevede investimenti per circa 9 miliardi di euro e punta a raddoppiare la capacità dello scalo entro il 2046, arrivando a gestire fino a 100 milioni di passeggeri all'anno. Il posizionamento a livello continentale è accompagnato da ottimi indici anche a livello globale. L'aeroporto di Fiumicino è stato inserito al settimo posto nella Top Ten mondiale compilata dalla società di ricerca britannica Skytrax.

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L'ad Troncone: "Per crescere ancora servono infrastrutture e investimenti mirati"

Secondo la società di gestione, l'obiettivo è rafforzare il ruolo di Fiumicino come hub internazionale e aumentare i collegamenti intercontinentali da e per l'Italia. Un progetto che dovrà però confrontarsi con l'iter autorizzativo e con il dibattito sugli impatti ambientali e urbanistici dell'espansione prevista. "Questo ulteriore, grande risultato – ha aggiunto Marco Troncone – appartiene alle nostre persone e a tutta la comunità aeroportuale, ma guarda soprattutto alla prossima fase di sviluppo del ‘Leonardo da Vinci’, che rappresenta un progetto di primario interesse nazionale. Le previsioni di crescita del traffico e la centralità globale di Roma richiedono, infatti, infrastrutture adeguate, investimenti mirati e una visione di lungo periodo. Vogliamo consolidare il ruolo dell’hub di Fiumicino come piattaforma strategica per la competitività del Paese: lavorare in questa direzione significa rafforzare la connettività dell’Italia, sostenere turismo ed economia e intercettare una quota crescente di flussi intercontinentali", ha concluso l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma.

Soddisfazione anche del sindaco Roberto Gualtieri per l'ottavo primo posto dal 2018, "non so se sia un record ma di sicuro è un risultato incredibile che certifica la straordinaria qualità e l'affidabilità dei servizi offerti nello scalo romano, ogni giorno, a milioni di passeggeri – ha dichiarato in una nota -. Voglio ringraziare Aeroporti di Roma e in particolare le lavoratrici e i lavoratori che, specie in periodi di grande affluenza come questo, svolgono un lavoro impegnativo con grande serietà, impegno e orgoglio. A tutti loro e al management di Adr vanno le più sincere felicitazioni: se Roma è tornata grande lo ha fatto anche grazie al suo aeroporto"